Entre contratos milionários e descaso com o povo: governo Gladson Cameli planeja gastar quase R$ 2 milhões em nobreaks para a Educação
Aquisição levanta críticas em meio ao caos na saúde, falta de investimentos em infraestrutura e dificuldades enfrentadas pela população acreana
Governo Gladson Cameli vai gastar quase R$ 2 milhões em nobreaks para a Educação – Foto: Marcos Vicentti/ Mardilson Gomes/ SEE/ Arte Alemão Monteiro
O governo de Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado do Acre um Registro de Preços para a aquisição de nobreaks destinados à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE/AC). O edital prevê a compra de 5 mil unidades, com valor unitário de R$ 389,99, totalizando R$ 1.949.950,00 aos cofres públicos.
Segundo o governo, a justificativa é modernizar o parque tecnológico da secretaria e atender escolas da rede estadual em todos os 22 municípios do Acre. O edital detalha que os equipamentos devem ser da marca CR Energia, modelo KSB 700BS, com potência de 700 VA, bivolt automático, quatro tomadas e bateria selada de 12 volts.
Críticas à gestão
A aquisição milionária levanta questionamentos sobre as prioridades do governo Cameli, já que enquanto recursos volumosos são direcionados para contratos de tecnologia, a população acreana convive com problemas básicos não resolvidos na educação e em outras áreas.
Para críticos da gestão, a medida mostra uma prioridade questionável: investir quase R$ 2 milhões em nobreaks, quando a realidade do estado clama por soluções urgentes em áreas muito mais sensíveis à população acreana.
Falta de transparência e prioridades
Embora nobreaks sejam equipamentos importantes para a proteção de computadores e sistemas, a aquisição em larga escala gera suspeitas de exagero e desperdício, já que nem todas as unidades escolares contam sequer com laboratórios de informática em pleno funcionamento.
Enquanto isso, professores enfrentam baixos salários, estudantes sofrem com transporte precário e comunidades inteiras esperam por políticas públicas de impacto real. O que se vê, mais uma vez, é um governo que prefere aplicar milhões em contratos questionáveis, em vez de resolver problemas que afetam diretamente a vida do povo acreano.
Cofres públicos a serviço do gabinete da vice: Mailza Assis abre cotação para instalar câmeras de segurança em seu gabinete
Publicação no Diário Oficial levanta questionamentos: até quando os cofres públicos vão servir para garantir conforto e proteção de gabinetes políticos, enquanto o povo acreano enfrenta hospitais sem estrutura, escolas em crise e violência nas ruas?
Mailza Assis prioriza câmeras de segurança em seu gabinete enquanto população acreana vive sem proteção nas ruas.
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, publicou no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (2), o Aviso nº 8/2025/GABVICE – DEPLOG-GABVICE, que abre cotação de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos de monitoramento e segurança, como câmeras e sistemas de vigilância, destinados ao seu gabinete oficial em Rio Branco.
O processo administrativo nº 0009.010478.00023/2025-11, embora ainda não represente gasto imediato, é a etapa inicial de um procedimento que pode resultar em contratação de empresa e desembolso de recursos públicos para atender uma necessidade exclusiva do gabinete da vice-governadora.
A publicação causou indignação. Afinal, a medida revela mais uma vez a inversão de prioridades da gestão estadual. Enquanto a população clama por segurança nas ruas, convivendo diariamente com assaltos, furtos e o crescimento da criminalidade, a vice-governadora preocupa-se em reforçar a vigilância apenas do seu gabinete.
É justo que o contribuinte acreano pague por câmeras para proteger quem está no poder, enquanto bairros inteiros sofrem com a ausência de policiamento e muitas famílias recorrem a grades e muros para tentar sobreviver à violência?
O contraste se torna ainda mais gritante quando lembramos da situação precária da saúde e da educação no Acre. Hospitais e unidades de pronto atendimento enfrentam falta de climatização, infiltrações, rachaduras e escassez de medicamentos, colocando em risco pacientes e profissionais. Nas escolas, a realidade não é diferente: salas lotadas, falta de professores e atraso na entrega de fardas e materiais básicos.
E diante desse cenário, a prioridade do gabinete da vice-governadora é garantir mais segurança para si mesma.
Mailza Assis é hoje apenas vice-governadora. Se nesse papel secundário já demonstra preocupação em blindar seu gabinete com recursos públicos, o que esperar caso venha a assumir o comando do governo?
A população acreana precisa refletir sobre a forma como o dinheiro público está sendo tratado: não como instrumento de melhoria dos serviços essenciais, mas como meio de atender caprichos administrativos.
A abertura da cotação para câmeras de segurança no gabinete da vice não é apenas um procedimento burocrático: é um retrato fiel da distância entre quem governa e quem é governado. Enquanto o povo continua pagando caro com impostos, o retorno que recebe são hospitais sucateados, escolas despreparadas e ruas tomadas pela violência.
Resta a pergunta que ecoa cada vez mais forte: até quando os cofres públicos do Acre serão usados para garantir privilégios aos políticos, em vez de resolver os problemas reais da população?
