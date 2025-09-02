Entre contratos milionários e descaso com o povo: governo Gladson Cameli planeja gastar quase R$ 2 milhões em nobreaks para a Educação

Governo Gladson Cameli vai gastar quase R$ 2 milhões em nobreaks para a Educação – Foto: Marcos Vicentti/ Mardilson Gomes/ SEE/ Arte Alemão Monteiro

O governo de Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado do Acre um Registro de Preços para a aquisição de nobreaks destinados à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE/AC). O edital prevê a compra de 5 mil unidades, com valor unitário de R$ 389,99, totalizando R$ 1.949.950,00 aos cofres públicos.

Segundo o governo, a justificativa é modernizar o parque tecnológico da secretaria e atender escolas da rede estadual em todos os 22 municípios do Acre. O edital detalha que os equipamentos devem ser da marca CR Energia, modelo KSB 700BS, com potência de 700 VA, bivolt automático, quatro tomadas e bateria selada de 12 volts.

Críticas à gestão

A aquisição milionária levanta questionamentos sobre as prioridades do governo Cameli, já que enquanto recursos volumosos são direcionados para contratos de tecnologia, a população acreana convive com problemas básicos não resolvidos na educação e em outras áreas.

Para críticos da gestão, a medida mostra uma prioridade questionável: investir quase R$ 2 milhões em nobreaks, quando a realidade do estado clama por soluções urgentes em áreas muito mais sensíveis à população acreana.

Falta de transparência e prioridades

Embora nobreaks sejam equipamentos importantes para a proteção de computadores e sistemas, a aquisição em larga escala gera suspeitas de exagero e desperdício, já que nem todas as unidades escolares contam sequer com laboratórios de informática em pleno funcionamento.

Enquanto isso, professores enfrentam baixos salários, estudantes sofrem com transporte precário e comunidades inteiras esperam por políticas públicas de impacto real. O que se vê, mais uma vez, é um governo que prefere aplicar milhões em contratos questionáveis, em vez de resolver problemas que afetam diretamente a vida do povo acreano.