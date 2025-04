Enquanto sua irmã mama quase R$ 19 mil no Governo Lula, deputado bolsonarista Eduardo Velloso assina pedido de urgência para projeto de anistia

Jair Bolsonaro e deputado Eduardo Velloso – Foto: Paulo Lopes/ Futura Press/ Arte: Alemão Monteiro

O deputado federal Eduardo Velloso Viana (União Brasil-AC) têm adotado um comportamento vergonhoso enquanto parlamentar devido o seu “amor” pelo bolsonarismo. O parlamentar que conseguiu emplacar, em maio do ano passado, a irmã na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) não sabe o que quer, pois mesmo com a irmã recebendo uma remuneração de mais de quase R$ 19 mil reais por mês, Velloso está remando contra a maré.

Eduardo Velloso mesmo sendo considerado da base governista no congresso, por obter cargo no governo federal, é um dos deputados federais do Acre que assinou o pedido de urgência para o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas por manifestantes, mesmo sabendo que o Planalto não deixará passar despercebido.

Das 262 assinaturas válidas, 40 são de deputados do União Brasil, que ocupa os Ministérios das Comunicações e Turismo e indicou o titular do Desenvolvimento Regional, cota esta em que Eduardo Velloso faz parte, pois a sua irmã, Luciana Borges de Velloso Viana, é contratada com cargo de confiança na Embratur. Ela trabalha na diretoria de gestão e inovação, especificamente na gerência de captação de novos negócios. Luciana faz parte do seleto grupo de 23 empregados que possuem cargo de confiança de assessor de gerência, com remuneração de R$ 18.938,63. A Embratur conta com corpo técnico de 224 pessoas.

O comportamento do deputado Eduardo Velloso tem sido tão reprovável que mesmo usufruindo da benesse que o governo federal proporciona e com a irmã recebendo uma excelente remuneração, ele também decidiu assinar o pedido de impeachment de Lula, apresentado pelo bolsonarista Rodolfo Nogueira (PL-MS), mas após pressão do Planalto ele não conseguiu sustentar e retirou sua assinatura do pedido de impeachment do presidente.

Comportamentos como este colocam em dúvidas a seriedade do parlamentar que quer servir a dois deuses e no fim, não consegue ser leal a nenhum dos dois. Mas a grande dúvida é: até quando a irmã do nobre deputado vai continuar no cargo usufruindo de todos os benefícios, mesmo com o parlamentar jogando no time adversário?

Segundo o portal de transparência da EMBRATUR mostra que a Irmão do deputado continua noneada no governo Lula; veja no link Embratur.com.br

