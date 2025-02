Enquanto os pequenos produtores clamam por socorro com falta de ramais e pontes que oferecem riscos, Bocalom leva o casal Flaviane e João Paulo Bittar para conhecer seu luxuoso cafezal

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom – PL, não economiza em exposição quando o assunto é mostrar sua produção de café, localizada no município de Acrelândia. O gestor é acostumado a se exibir em meio a produção que ele conseguiu fazer dar certo. Já que enquanto prefeito deixou muito a desejar no quesito produção.

Acompanhado da esposa Kelen Nunes, o prefeito gravou um vídeo onde mostra que, mais do que nunca está alinhado com o senador Márcio Bittar, e recebeu no cafezal, o casal Flaviane Stedille, atual secretária municipal de Meio Ambiente e João Paulo Bittar, que assumiu recentemente a presidência da FUNTAC, no lugar da irmã do senador Alan Rick, que foirifada do governo.

É notório o quanto a conveniência está nos arredores, interesses pessoais acima do interesse do povo. Enquando o prefeito brinca de administrar, os pequenos produtores rurais de Rio Branco sofrem com o abandono e a falta de ramais e pontes para escoar a produção.

Ɓocalom chega a brincar de esconde-esconde e finge flagrar o casal de amigos namorando em meio ao cafezal, afirmando ser gostoso namorar no ambiente. João Paulo se mostra encantado com a lavoura de café e elogia o mesmo pelo investimento.

Mas nem sempre foi assim, basta não fazer parte do mesmo barco para que os posicionamentes mude da água para o vinho. Enquanto o prefeito brinca, a população lamenta a falta de condições dígnas para viver, como por exemplo a falta de água, ruas esburacadas, lixos e entulhos, um verdadeiro desleixo com a coisa pública.

Veja o vídeo do quase Tik Tok Bocalom: