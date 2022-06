Enquanto o Casal Bittar mostra força ao indicar Márcia como vice, aliados de Gladson lançam movimento em defesa da indicação de Rômulo Grandidier

Clerton Souza lamenta que acreanos e cruzeirenses estão indo para outros estados por falta de oportunidade e emprego e pede solução para caixa d’água do Cinturão Verde que está vazando – Foto: Reprodução

O vereador Clerton Souza, presidente em exercício da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, usou a tribuna, na sessão desta terça-feira (28), para inicialmente saudar os colegas vereadores, funcionários, assessores e a imprensa e em seu discurso lamentar que via com muita tristeza que todos os dias um jovem ou cidadão está indo embora de Cruzeiro do Sul e do estado do Acre por estarem há mais de dois ou três anos sem oportunidade de trabalho e emprego.

“É lamentável, mas é uma triste realidade que acontece no estado do Acre onde um pai de família não consegue comprar alimentos e o material escolar do filho. Hoje quem ganha um salário mínimo está sofrendo demais, imagine quem não ganha nada. É uma inércia, o governo do Estado não consegue avançar na geração de renda e as pessoas não conseguem vender um bem porque não há dinheiro para comprar”, disse.

O parlamentar destacou ainda que as pessoas estão vivendo do básico porque a cesta básica que custava R$ 80,00 não dá mais para comprar com R$ 120,00 porque o dinheiro perdeu o valor. O poder de compra do brasileiro e do acreano é muito baixo e a economia do Acre não gera oportunidades. Todos os dias escuto essa frase que estou indo embora. Recebi a ligação de um jovem que está há um mês em Santa Catarina e já conseguiu uma vaga de trabalho para mandar dinheiro para sua família”, enfatiza.

O vereador aproveitou a oportunidade para solicitar da Mesa Diretora enviar ofício ao Secretário de Obras, Josinaldo Batista, para ver a situação da caixa d’água do bairro Cinturão Verde que está vazando e o problema precisa ser resolvido porque mais de 100 famílias da comunidade estão sofrendo com a situação. As informações e do Portal Voz do Norte