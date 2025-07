Enquanto o Acre sofre com o caos, Gladson Cameli pode gastar até R$ 1 milhão com show de Roberto Carlos no Dia do Servidor em Rio Branco

Gladson Cameli e Roberto Carlos – Crédito: Divulgação

Em meio ao desmazelo e ao caos na administração de Gladson Cameli, o governador do Acre confirmou, durante o evento de lançamento da Expoacre 2025, a realização de um show do cantor Roberto Carlos na capital acreana.

Mesmo diante de uma série de problemas enfrentados pela população acreana — como saúde precária, estradas abandonadas e educação em colapso —, Cameli parece mais interessado em gastar dinheiro público com festas e entretenimento. O Ministério Público, por sua vez, permanece em silêncio diante dessa realidade alarmante.

O portal 3 de Julho Notícias apurou que o cachê do “Rei” Roberto Carlos pode chegar a R$ 1 milhão por apresentação, a depender da negociação. O artista também tem forte presença no mercado publicitário, com valores que variam entre R$ 250 mil e R$ 500 mil.

O show está previsto para acontecer no dia 28 de março de 2026, como parte das comemorações pelo Dia do Servidor Público. Segundo o governador, o evento já está confirmado junto à equipe do cantor.

Diante disso, resta o questionamento: quanto custará aos cofres públicos mais esse ato de autopromoção do governador, enquanto o povo sofre com a má gestão?