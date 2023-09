Enquanto o Acre perde recursos federais por falta de projetos, governador Gladson Cameli voa de Washington para Itália

Governador do Acre, Gladson Cameli – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Que o governador Gladson Cameli, PP, gosta de avião isso não é segredo, mas chegou a hora de ele compreender que nenhuma de suas luxuosas viagens trouxe retorno para o Acre, apenas muito gasto de recursos públicos.

O governador participou da primeira noite da “Expoacre Juruá” e de lá entrou no jatinho executivo, que é alugado pelo governo e se mandou para os Estados Unidos, onde participou de um Fórum que contou com a presença de centenas de gestores de todo planeta.

O governador usa sempre a mesma narrativa, de viaja para atrair investimentos para o Acre, mas ninguém ver chegar nada por aqui. Para aliviar um pouco a pressão no governo, que teve troca de líder, notificação do Ministério Público Federal, que avisou o governo por não ter plano de utilização dos recursos do governo federal para segurança.

O estado vai aos trancos e barrancos, sem nada de novo, com verão indo embora e nenhuma ação de peso do governo Gladson Cameli, apenas muitas festas e gastança de dinheiro com shows nacionais.

Gladson passeia pela Itália, claro qualquer pessoa gostaria de fazer isso, mas com dinheiro público é sempre melhor.

Alguém com coragem precisa dizer ao governador, que ele precisa parar mais no estado e cuidar dos projetos que possam diminuir as dificuldades do povo e tirar o Acre dessa paralisia que se encontra.