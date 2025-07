Enquanto o Acre fica em segundo plano, senador bolsonarista Márcio Bittar envia R$ 5 milhões em emenda para entidade da Bahia

Enquanto o Acre enfrenta uma grave crise em diversas áreas, o senador bolsonarista Márcio Bittar parece ter outras prioridades. Em vez de destinar recursos para seu próprio estado, Bittar encaminhou uma emenda de R$ 5 milhões para uma entidade localizada na Bahia — um claro sinal de abandono e descompromisso com a população acreana.

O estado do Acre vive um verdadeiro caos sob o domínio da direita bolsonarista, representada por figuras como o governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom — ambos aliados de primeira hora do senador Bittar. Cameli, inclusive, está envolvido em diversos escândalos de corrupção, enquanto Bocalom, conhecido por sua gestão desastrosa, agora sonha em governar o estado, talvez para afundá-lo de vez.

Márcio Bittar já demonstrou, em outras ocasiões, que não tem o Acre como prioridade. Durante o governo de Jair Bolsonaro, quando ocupava o cargo de relator do Orçamento da União, foi comum ver suas emendas sendo direcionadas a outros estados, enquanto o povo acreano continuava à margem, sem investimentos mínimos em saúde, educação e infraestrutura.

Agora, novamente, o senador aparece no centro de mais uma polêmica. Questionado sobre a origem da emenda milionária para a Bahia, Bittar negou responsabilidade, alegando que pode se tratar de uma verba de relator.

“É zero a chance de essa emenda ser minha, da minha cota individual, que sempre destinei ao Acre. No mandato anterior, cheguei a destinar recursos para o Hospital Sarah Kubitschek, mas depois parei. Destinar emenda minha para uma entidade na Bahia? A chance é nula. Pode ser uma emenda de relator, que atende demandas de todo o país. Nesse caso, sim, pode ter sido incluída quando eu era relator do Orçamento. Era um recurso destinado tanto à Câmara quanto ao Senado”, justificou o senador.

Resta saber se o povo acreano seguirá acreditando em um senador que vira as costas para seu estado. Márcio Bittar quer continuar no Senado após 2026, mas sua postura levanta um alerta: como confiar em alguém que ignora sistematicamente as necessidades da população que deveria representar?

Edinaldo Muniz também fez a denúncia contra o senador bolsonarista em seu Instagram.

Veja o vídeo: