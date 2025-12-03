Enquanto o Acre enfrenta problemas reais, Gladson Cameli torrar R$ 2,2 milhões em luzes e casinhas de Natal em Rio Branco

Entre luzes e abandono: Gladson Cameli ignora crise e prioriza enfeites milionários – Foto: Neto Lucena

Em um Acre marcado por escândalos, um governo investigado, hospitais clamando por socorro, estradas esburacadas, comunidades isoladas e servidores terceirizados reclamando de atrasos de salário e falta de estrutura, o governador Gladson Cameli decidiu priorizar o brilho das luzes natalinas. Apenas em Rio Branco, mais de R$ 2,2 milhões serão gastos na decoração de Natal, um valor que chama atenção pela grandiosidade e pela clara desconexão com as necessidades mais urgentes da população acreana.

O governo anuncia que no próximo sábado (6) ocorrerá o acender das luzes do Palácio Rio Branco, abrindo oficialmente a programação natalina. A justificativa oficial fala em “encantar a população” e “fomentar o turismo”, mas custa acreditar que iluminação e enfeites importados vão resolver os problemas que afetam o cidadão no dia a dia. Além disso, uma casinha especial para o Papai Noel será montada, e até o Obelisco ganhará mangueiras de LED para simular uma enorme caixa de presente.

Enquanto o governo investe pesado em enfeites e estruturas decorativas, a realidade nas áreas essenciais do Acre segue alarmante. Escolas continuam enfrentando goteiras, salas sem climatização e merenda insuficiente, enquanto o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, vive à beira do colapso, com falta de equipamentos, profissionais sobrecarregados e pacientes sofrendo com a precariedade no atendimento. A disparidade entre o cenário real e a vitrine iluminada montada pelo governo expõe uma política pública desconectada da vida da população.

Diante disso, a pergunta que muitos acreanos fazem é simples: qual é a prioridade do governo Gladson Cameli? Porque, ao que tudo indica, iluminar prédios e montar estruturas natalinas parece mais urgente para o governo do que iluminar o futuro de quem realmente precisa de políticas públicas eficientes. Enquanto isso, a população segue no escuro, não pela falta de luzes de Natal, mas pela falta de gestão. Com informação do G1 Acre