Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política Destaque

Enquanto o Acre enfrenta problemas reais, Gladson Cameli torrar R$ 2,2 milhões em luzes e casinhas de Natal em Rio Branco

Publicados

2 de dezembro de 2025

Política Destaque

Entre luzes e abandono: Gladson Cameli ignora crise e prioriza enfeites milionários – Foto: Neto Lucena

Em um Acre marcado por escândalos, um governo investigado, hospitais clamando por socorro, estradas esburacadas, comunidades isoladas e servidores terceirizados reclamando de atrasos de salário e falta de estrutura, o governador Gladson Cameli decidiu priorizar o brilho das luzes natalinas. Apenas em Rio Branco, mais de R$ 2,2 milhões serão gastos na decoração de Natal, um valor que chama atenção pela grandiosidade e pela clara desconexão com as necessidades mais urgentes da população acreana.

O governo anuncia que no próximo sábado (6) ocorrerá o acender das luzes do Palácio Rio Branco, abrindo oficialmente a programação natalina. A justificativa oficial fala em “encantar a população” e “fomentar o turismo”, mas custa acreditar que iluminação e enfeites importados vão resolver os problemas que afetam o cidadão no dia a dia. Além disso, uma casinha especial para o Papai Noel será montada, e até o Obelisco ganhará mangueiras de LED para simular uma enorme caixa de presente.

Leia Também:  Crise sem fim: Entre adiamentos e suspeitas, Gladson Cameli se agarra ao cargo enquanto acusações de corrupção se acumulam

Enquanto o governo investe pesado em enfeites e estruturas decorativas, a realidade nas áreas essenciais do Acre segue alarmante. Escolas continuam enfrentando goteiras, salas sem climatização e merenda insuficiente, enquanto o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, vive à beira do colapso, com falta de equipamentos, profissionais sobrecarregados e pacientes sofrendo com a precariedade no atendimento. A disparidade entre o cenário real e a vitrine iluminada montada pelo governo expõe uma política pública desconectada da vida da população.

Diante disso, a pergunta que muitos acreanos fazem é simples: qual é a prioridade do governo Gladson Cameli? Porque, ao que tudo indica, iluminar prédios e montar estruturas natalinas parece mais urgente para o governo do que iluminar o futuro de quem realmente precisa de políticas públicas eficientes. Enquanto isso, a população segue no escuro, não pela falta de luzes de Natal, mas pela falta de gestão. Com informação do G1 Acre

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política Destaque

Vereador André Kamai desmascara gestão Bocalom e denuncia cortes de água em casas que sequer recebem abastecimento

Publicados

4 horas atrás

em

2 de dezembro de 2025

Por

Kamai denuncia incoerência e cobra suspensão imediata dos cortes de água em Rio Branco – Foto: Paulo Murilo/ Reprodução

O vereador André Kamai voltou a criticar duramente a gestão do prefeito Tião Bocalom após apresentar, ainda na semana passada, um requerimento pedindo a suspensão dos cortes de água na capital. Segundo ele, a Prefeitura pune quem não consegue pagar por um serviço que sequer é entregue de forma regular.

“É até uma ironia: não chega água na casa das pessoas, mas a Prefeitura está indo fazer cortes por conta de dívida de um serviço que ela não consegue prestar”, afirmou o parlamentar. Kamai também fez duras críticas ao fato de o presidente da Câmara ter se recusado a colocar o requerimento em pauta, impedindo que o debate avançasse.

A medida buscava evitar o corte no fornecimento até o fim do prazo do Refis, em 31 de dezembro — período em que muitas famílias aguardam o 13º salário para renegociar dívidas. “É punir as pessoas por um serviço que sequer chega até elas”, reforçou.

Leia Também:  Vereador André Kamai desmascara gestão Bocalom e denuncia cortes de água em casas que sequer recebem abastecimento

A incoerência da gestão fica ainda mais evidente diante das recentes denúncias de moradores da Sobral, que tiveram a água cortada mesmo sem receber abastecimento regular. O vereador aponta que a Prefeitura prefere agir com rigor contra a população, enquanto ignora o caos no sistema de fornecimento.

“Você que está com a água cortada, mesmo sem receber o serviço, conte comigo. Eu sigo na luta”, concluiu Kamai.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 dia atrás

“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari

“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Política2 dias atrás

Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos

Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Política2 dias atrás

Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas

Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...

POLÍCIA

Polícia4 horas atrás

Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre

PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida A Polícia Civil efetuou a prisão...
Polícia4 horas atrás

Capitão da reserva da PM, José Robério Mesquita, é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá

O capitão da reserva da Polícia Militar do Acre, José Robério Mesquita, de 52 anos, foi encontrado sem vida dentro...
Polícia1 dia atrás

Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima

Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal Uma desavença...

EDUCAÇÃO

Educação4 dias atrás

Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia

A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Educação4 dias atrás

Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral

(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Educação1 semana atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...

CONCURSO

Concurso4 horas atrás

Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro

Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso4 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte

Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Esporte2 dias atrás

Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves

Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Esporte3 dias atrás

Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas

A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS