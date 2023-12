Enquanto Gladson viaja com diárias pagas pelo povo para os Emirados Árabes, seu afastamento pode ser publicado após parecer da ministra Nancy Andrighi

Solidariedade do deputado Ulisses Araújo, deveria ser para os seus apoiadores Vigilantes e não para o governador Gladson Cameli – Foto: Facebook deputado federal Coronel Ulysses

Depois do pedido de afastamento do Governador do Acre Gladson Cameli (PP), que vem sendo acusado pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal, de ser líder de uma organização criminosa, as notas de solidariedade pipocaram nas redes sociais.

O deputado federal Coronel Ulysses (UB), que mesmo não sendo nada ambientalista está viajando para a COP 28, nos Emirados Árabes, desfrutando do luxo de Dubhai, tudo por conta do Congresso Nacional.

O parlamentar postou uma foto de dentro de um luxuoso carro junto com o governador Gladson, onde escreveu sua defesa ao chefe do executivo.

Nas redes sociais, o parlamentar foi bombardeado de críticas, por se solidarizar com Gladson e de forma estratégica ignorar a situação dos vigilantes, por ser conhecedor da situação difícil que os vigilantes enfrentam e em nenhum momento ter se solidarizado. Mas, em se tratando do pagamentos dos terceirizados, nem Ullysse e nem Gladson Cameli são dignos de ter o respeito e o apoio dessa classe, já que ambos tem dificuldade de cumprirem suas obrigações e pagar esses servidores em dia.

A revolta dos vigilantes se justifica pelo fato de Ullysses, ter sido em um breve momento, um dos que mais defendia a categoria dos vigilantes no Acre, inclusive sua esposa é sócia proprietária de uma das maiores empresas do segmento no Acre.

Os vigilantes vivem tempos de amargura, com ameaça de demissão e atraso de salário também por parte do governo, mas nem isso fez o parlamentar abraçar uma luta contra o estado para resolver o impasse. Lembrando que essa categoria foi em peso para campanha do deputado e passada a eleição, ele parou de falar e defender esses trabalhadores.

Veja a nota descrita por Ulisses Araújo em defesa de Cameli;

“Governador Gladson confiamos no seu trabalho e o povo acreano demonstrou tal confiança nas urnas. Conte com o meu apoio e solidariedade, salientando que não foi apresentado fatos novos que venham a ensejar ou subsidiar o pedido de afastamento.

Continuamos juntos trabalhando pelo nosso Acre.

Ressaltando que na tempestade conhecemos os verdadeiros amigos, enquanto que na bonança conhecemos os oportunistas”, finalizou a nota.