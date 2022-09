Enquanto Gladson Cameli se dedicam em festas e reeleição, acreanos lamentam falta de investimentos e oportunidades de Trabalho

Expoacre Juruá, esconde ingerência e ausência de obras na terra natal de Gladson Cameli – Foto: Reprodução

Enquanto o governador Gladson Cameli (PP) e seus assessores se dedicam praticamente em festas e na tentativa de reeleição, Acreanos lamentam falta de investimentos e grandes obras que possam gerar oportunidades.

Um exemplo disso é a precariedade dos ramais da região do Juruá, que em pleno verão não recebem máquinas e nem e muito menos visita de técnicos da área de Produção. O governo que deixa faltar quase tudo nos hospitais, é o mesmo que vive desfilando em festas luxuosas por obras inacabadas. Em Cruzeiro do Sul a única obra em andamento a um ano é a duplicação da AC-405, que dar acesso ao aeroporto internacional.

Gladson e seus secretários não se planejaram para o verão, sequer o governo tem volume de trabalho nos ramais, que antes eram rigorosamente arrumado no verão. O governo chega ao final sem construir nenhuma casa popular, o Acre nunca passou por tanta miséria e gente com nível superior tendo que, viajar para outros estados em busca de oportunidades.

As pesquisas são feitas com métodos suspeitos e o que mais se ver são Acreanos com sentimento de mudança e decepção com governo de Gladson Cameli.