Enquanto Gladson Cameli prioriza festas, moradores da Reserva Chico Mendes clamam por sua atenção com cartazes na Aleac

Enquanto o governador Gladson Cameli dedica tempo e esforços aos preparativos da cavalgada que deve abrir a Expoacre 2025, centenas de famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes sofrem com os impactos dos embargos de terras e cobram a presença do chefe do Executivo na audiência pública marcada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A audiência, proposta pela Mesa Diretora da Aleac, reuniu representantes de órgãos federais e estaduais, como Incra, Ibama e ICMBio, além de parlamentares, senadores, deputados federais e lideranças do setor produtivo rural. O debate é urgente: centenas de produtores e moradores estão sendo prejudicados por decisões que afetam diretamente seu direito à terra e ao sustento.

Enquanto isso, o governador Gladson Cameli, se diverte ao discutir ajustes e logística para a cavalgada de abertura da Expoacre, prevista para o dia 26 de julho, em Rio Branco, com participação de cavaleiros, jipes, quadriciclos e pedestres — um evento tradicional, mas que parece, mais uma vez, receber prioridade sobre as demandas sociais e ambientais do Acre.

A população, tanto da zona rural quanto urbana, espera que o governo assuma responsabilidade diante dos desafios reais enfrentados por quem vive e produz nas áreas mais sensíveis do estado.