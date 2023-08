Enquanto Gladson Cameli diz que está solteiro e beijando muito, desmoronamento ameaça empreendimentos do do bairro Quinze

Uma coisa é notório e evidente, o governador Gladson Cameli PP, tem mais preocupação com shows e festas luxuosas do que com trabalho. Em pleno verão não se ver uma obra do governo em andamento na capital Rio Branco.

Enquanto Gladson Cameli afirmou em entrevista concedida a um site local que está solteiro e beijando muito, os moradores do bairro do quinze no segundo distrito de Rio Branco, quase não dormem mais com medo do desmoronamento que avança a cada dia. Gladson Cameli prometeu uma bonita Orla no local e até lançou a maquete, mas iniciar que é bom nada.

O barranco vem ameaçando inúmeras residências e empreendimentos comerciais e tem afastado investimentos na região, causando prejuízos para quem lá trabalha. Os recursos oriundos de emenda parlamentar da ex-deputada federal Wanda Milane, que inclusive é moradora do bairro, já está na conta do estado faz tempo, mas falta a boa vontade do governo e sua equipe.

O Acre está praticamente parado e sobrevivendo de repasses da união e da folha de pagamento dos servidores públicos, pois em pleno verão o que se ver mesmo é festivais e mais festas bancadas pelo estado, enquanto o desempregado e falta de investimentos tomam conta do Acre. Que beije, que dance muito, aliás a vida privada é direto do governador, mas que cumpra o papel de um gestor de verdade e mostre trabalho.