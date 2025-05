Enquanto diz que não tem dinheiro para atender demanda dos servidores, Gladson irá gastar milhões com shows nacionais nas duas Expoacre

Acuado pela pressão popular, devido a mudança sem planejamento do Centro Pop e que gerou o maior desgaste desse início do segundo mandato do prefeito Tião Bocalom – PL, o secretário de Assistência social de Rio Branco, João Marcus Luz, “soltou os cachorros” na audiência Pública desta quinta-feira, realizada na Assembleia Legislativa.

Segundo o gestor, a mudança do Centro Pop da região central para a Baixada da Sobral, foi pensado e tem aval do Ministério Público do Acre e que é preciso dar um crédito para o que a gestão pensa em relação a execução do programa nacional de acolhimento a população em situação de rua.

No meio da sua fala e acuado pelas críticas de moradores do bairro Castelo Branco; onde foi instalado as novas dependências do Centro Pop, João Marcus cobrou a secretaria de Assistência Social do governo Gladson Cameli – PP, que é dirigida pela vice-governadora Mailza Assis, o pagamento dos repasses dos recursos do fundo nacional de Assistência, que de acordo com o mesmo está atrasado desde 2024.

Em uma coisa, o secretário e fiel escudeiro de Bocalom tem razão, a secretaria estadual não está movendo uma palha nessa problemática, mas fica uma dúvida no ar. Será que essa crítica de João Marcus Luz a Mailza, não tem haver com a possibilidade de Bocalom disputar o governo com a mesma? Respondam