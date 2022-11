Enquanto Bocalom viaja para Europa e vereadores para outros estados, população sofre com falta de parada de ônibus e matagal nas vias da cidade

O prefeito Tião Bocalom passou todo verão falando em fazer obras e revolucionar a infraestrutura da capital, mas o que se ver mesmo é muita conversa e pouca ação. Para deixar a situação mais crítica, vereadores se revezam em viagens para fora do estado, fazendo cursos de capacitação e ganhando gordas diárias.

Moradores do Bairro Santa Inês, localizado no segundo distrito de Rio Branco denunciam abandono do poder Público com a região. A rua Edmundo Pinto é um dos principais pontos de passagem do transporte coletivo no bairro, mas pelo visto não consta no mapa de cronograma da prefeitura municipal. O internauta mostra o matagal na altura da fiação elétrica, que toma conta da lateral da via e sem uma parada sequer de ônibus.

Bocalom recentemente foi autorizado pela Câmara municipal, para uma viagem até Portugal, onde participa de uma comitiva de prefeitos brasileiros que visitam gestores europeus. A viagem desnecessária do prefeito de Rio Branco, custará aos cofres públicos mais de 50 mil, o que seria suficiente para fazer diversas paradas de ônibus pelas regiões mais abandonadas da cidade.

Por outro lado, vereadores vivem viajando para cidades turísticas e litorânea do país, fazendo o que chamam de cursos. As viagens são rotineiras e tem alguns parlamentares que, já fizeram esses cursos 5 vezes nos últimos dois anos, viagens que não saem por menos de 10 mil por vereador.

Veja o Vídeo: