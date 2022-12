Empresas da família do Coronel Ulisses e do deputado eleito Afonso Fernandes estão com pagamento de seus servidores em atraso

Empresas terceirizadas de dois deputados eleitos, estão com pagamento de seus servidores em atraso – Foto: Reprodução

Os prestadores de serviço de duas empresas terceirizadas que prestam serviço para o governo do estado procuraram a redação do portal 3 de Julho Notícias para denunciar os meses de salários atrasados que eles estão enfrentando e segundo informações dos mesmos, até o momento não há previsão para que eles recebam.

Uma das empresas terceirizadas é a Red Pontes que é de propriedade do deputado estadual eleito Afonso Fernandes do Partido Liberal, do mesmo partido de Bolsonaro. A referida empresa presta serviços em diversas secretarias do governo do estado e os trabalhadores mandaram denúncias de que estariam indo para o terceiro mês com seus vencimentos em atraso.

Outra empresa que também tem vínculo de contratação com o governo do estado e que também não estaria pagando o salário dos servidores é a empresa de segurança e monitoramento Estação VIP, que é de propriedade da família do deputado federal eleito Coronel Ulisses Araújo (UB), onde vários vigilantes também afirmam estar com seus vencimentos em atraso.

Alguns deles mandaram mensagem para o programa Café com Notícias desta quarta-feira (14), reclamando dos atrasos em seus salários, mas o que mais chama a atenção é que esta mesma empresa fechou um contrato milionário com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Empresa Estação VIP, administrada pela psicóloga Dayanna Menezes, esposa do ex-comandante da PM-AC e deputado federal eleito, coronel Ulysses Araújo, ganhou uma licitação de mais de R$ 27.599.983,20 (vinte e sete milhões quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) para fazer segurança armada em escolas, no prédio administrativo e anexos da SEE. Será que este montante não deu para pagar os servidores?

As empresas ainda não se manifestaram sobre os motivos que levaram a esse atraso, mas o certo é que as centenas de pessoas que dependem desses pagamentos, temem virar o ano sem ter como pagar suas contas.