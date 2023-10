Empresário faz desabafo sobre humilhação do governo Gladson Cameli com as empresas terceirizadas e diz que chegou no limite

O empresário e sócio de uma empresa que presta serviço em várias secretarias no governo Gladson Cameli PP, usou suas redes sociais para fazer um desabafo e relatar detalhes do drama que estão enfrentando.

Jerbet Nascimento é sócio de uma das maiores empresas do setor e falou da difícil relação com o governo e que vêm se virando nos trinta para pagar seus empregados, mas que mesmo diante do esforço ele ainda deixará de pagar o salário de 1 mil trabalhadores este mês. Jebert relata sobre atraso na repactuação dos contratos e diz que em alguns casos, o atraso no repasse chega a 5 meses. Veja o angustiante desabafo feito pelo empresário;

Ontem mandei essa mensagem para meus colaboradores

Vou fazer um desabafo aqui entre amigos. Estamos bem aperreados na nossa empresa.

Amanhã é o último dia para pagarmos os nossos terceirizados e o FGTS do mês. Foi possível pagar muitos trabalhadores de diversos contratos, mas têm alguns de outras secretarias que não será possível. Tudo isso é por causa não só dos Repasses Mensais, que na maioria estão quitados e em dias, mas muito por causa das benditas Repactuações dos Contratos que nos têm sido negadas ou na maioria das vezes, engavetadas, tais como: Deracre, Sesacre e SEE, fora o IEPTEC, que tem mais de 5 meses dentro e repactuações de pelo menos 2 anos.

Considerando tudo isso, fora os empréstimos feitos, parcelamentos e negociações com fornecedores – entre outras coisas – que temos que fazer praticamente todo mês.

Com certeza a empresa vai deixar de honrar com mais de 1.000 trabalhadores e suas famílias que não vão receber seus salários este mês. Não porque queremos, mas porque chegou ao limite máximo da nossa capacidade econômica e financeira.

Já falamos, já pedimos ajuda do Seac, do deputado, do Governo, das Prefeituras e principalmente da maioria das secretarias, e até agora nada. Isso é uma verdadeira humilhação. Fora isso, centenas de trabalhadores estão sendo demitidos dessas mesmas secretarias, onde a empresa tem que pelo menos dar prioridade a esses pais e mães de famílias que estão mais desesperados que nós, honrando as suas Rescisões Contratuais.

Sei que a culpa vai cair nas costas das empresas e dos seus sócios. Sei que a Justiça do Trabalho não vai olhar com bons olhos pra nós. Sei também que a própria gestão também não.

Vão tacar Autos de Infração, Notificações e TACs para servirem de exemplo.

Ela sim, vai ser a primeira a tirar o dela da reta e de seus assessores especiais de confiança, e culpar o lado de cá. Então, os bons empreendedores de outrora, serão os futuros caloteiros dos trabalhadores terceirizados de agora.

Não sei nem mais o que fazer. Agora, esperar por Deus é a melhor e última saída para aliviarmos essa angústia, finalizou Jebert.