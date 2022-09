Empresário denuncia mais uma obra com indícios de irregularidades feita pelo governador Gladson Cameli sobre a pavimentação da pista do aeroporto de Feijó

Ao eleitor, caberá o julgamento político. Ao Judiciário, julgar e garantir o pleno direito de defesa de Gladson Cameli. – Foto: Reprodução Arte Alemão Monteiro

Fábio Pontes – O eleitorado será convidado a decidir se mantém tudo como está, ou muda. Muito mais do que uma escolha, os eleitores farão o julgamento político do governador Gladson Cameli (PP), que, em dezembro do ano passado, se viu encurralado pela Polícia Federal na porta de sua casa, e ainda provocou a cena vexatória de viaturas e policiais dentro do Palácio Rio Branco, a sede do poder Executivo. Cenas assistidas por todo o país.

A operação Ptolomeu revelou aquele que é, sem dúvidas, o maior escândalo de corrupção na história do Acre, com mais de R$ 800 milhões que teriam sido desviados, de acordo com a PF e Controladoria Geral da União, do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

No inquérito da PF, que está em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, a PF classifica o governador do Acre como o chefe da organização criminosa que teria desviado toda essa dinheirama. Ele nega todas as acusações, e diz estar aberto às investigações.

O fato é que a operação Ptolomeu se baseia em relatórios de inteligência do Coaf, que apontam as chamadas transações atípicas feitas por Gladson Cameli, incluindo dinheiro em espécie, a mesma prática usada pelo clã Bolsonaro para comprar 51 imóveis.

Mesmo com Cameli envolvido neste mar de escândalos, o eleitorado acreano se mostra complacente, e vai render a ele, como apontam as pesquisas até aqui, mais 4 anos de mandato. Este é o mesmo eleitor que se diz conservador e defensor da moral, que afirma não votar em Lula e no PT por acusá-los de corrupção. Ou seja, nessa balança temos dois pesos e duas medidas.

Para relembrar tudo o que a Polícia Federal e a CGU investigam, republico aqui a série de reportagens que o colega jornalista Leonildo Rosas e eu produzimos com base no inquérito de quase mil páginas da operação Ptolomeu. Como o eleitor e eleitora parecem ter memória fraca, essa é uma boa oportunidade para relembrarmos os fatos, tentarmos ficar escandalizados, e pensar bem em quem escolher para governar ou desgovernar os rumos do Acre.

Ao eleitor, caberá o julgamento político. Ao Judiciário, julgar e garantir o pleno direito de defesa de Gladson Cameli.