Empresa envolvida na Operação Ptolomeu da PF no Acre pode ganhar licitação da Prefeitura de Manaus para construção de base do Samu

A obra vai custar aos cofres públicos quase R$ 8 milhões.

Portal AM POST – A empresa ‘Construtora Rio Negro Ltda’, que pertence a Gledson Cameli, irmão do governador do Acre, Gladson Cameli (PP) está habilitada e pode se tornar a vencedora da licitação comandada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que tem o objetivo de contratar uma empresa especializada para construir a base do Samu Central que vai custar aos cofres públicos quase R$ 8 milhões.

O processo licitatório é o 017/2023 e foi aberto em setembro deste ano. No último dia 20 foi realizada a sessão para receber as propostas e no Diário Oficial do dia 25 de setembro foi divulgada uma lista com os nomes das empresas que tiveram os documentos analisados e foram habilitadas a prosseguir em busca do contrato.

Dentre os oito nomes que foram aprovados, está a ‘Construtora Rio Negro’, que teve o nome envolvido na terceira fase da Operação ‘Ptolomeu’ deflagrada pela Polícia Federal em março deste ano, que envolve escândalos de corrupção contra o governador do Acre, parentes e funcionários do gestor.

No mês de junho, a PF informou que descobriu mensagens no computador do empresário e irmão do governador, que tratavam sobre um esquema da criação de uma empresa “laranja”. O aparelho foi apreendido pelos agentes em março, durante a terceira fase da operação.

Segundo a polícia um áudio confirma as suspeitas de que o chefe do Executivo do Acre usou familiares em um esquema que tinha a finalidade de desviar dinheiro público.

Na mensagem encontrada no celular de Gledson, ele conversa sobre um acordo para fazer uma compra de uma empresa em Brasília. O objetivo era fazer com que essa nova empresa substituísse a Construtora Rio Negro.

O áudio dizia: “Eu realmente também fico muito preocupado assim com a CRN (Construtora Rio Negro) estar dentro aí desse acordo, entendeu, mesmo que afastada né, mas com movimentação financeira, com recebimento, com repasse, isso me preocupa e muito”, afirma Gledson.

A mensagem segundo a PF continuava com o irmão do governador afirmando que essa seria uma opção mais segura. “A gente acha que o mais interessante, o mais seguro, seria realmente a gente colocar uma outra, outra pessoa que não tem nada a ver comigo”, falava o empresário.

Desde a primeira fase da operação que aconteceu no ano de 2021, Gladson Cameli nega as irregularidades e afirma à imprensa que confia que tudo será apurado e esclarecido.

Sobre a empresa

O Portal AM POST pesquisou no site da Receita Federal os dados da construtora que está inscrita sob o CNPJ nº 07.741.892/0001-20 e constatou que o único sócio-administrador que a empresa possui é justamente o Gledson Cameli.

A empresa possui capital social no valor de R$ 2,8 milhões e fica localizada na Avenida Curação, nº 3255, Nova Cidade, zona Norte de Manaus. A construtora tem várias atividades econômicas, entre elas está o serviço o qual deverá prestar para a Prefeitura de Manaus se ganhar o certame da Semsa.

O contrato

A licitação prevê o pagamento do valor de R$ 7.877.778,73 milhões à empresa vencedora, sendo que R$ 100 mil serão liberados para o início da obra.

Segundo o edital, o restante do valor total está previsto para o Plano Plurianual no ano de 2024.

Outras empresas que constam como habilitadas na publicação do Diário Oficial também já possuem algum contrato com a prefeitura da cidade, como a ‘Amazoncreto Construções Ltda’ que tem contratos com a Secretaria Municipal de Infraestrura (Seminf).

A ‘HSX Engenharia e Construções Ltda’ que é responsável pela reforma dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e a ‘MCA Construtora Ltda’ que ganhou a licitação para realizar as obras de adaptação do T6 no conjunto Viver Melhor, zona Norte. (Portal AM POST)