Empresa de Manaus ganhou milhares de reais no Acre, sem executar obras, supostamente quem fez foi o Deracre, diz Rocha em vídeo

O vice-governador do Estado do Acre, Werles Rocha (PSL), usou suas redes sociais para falar da operação policial contra alguns servidores e parte da direção do Deracre no Juruá, após graves denúncias virem a tona.

Em vídeo, Major Rocha, ressaltou que na época em que ele fez a denúncia, sobre uma empresa de Manaus que recebeu muito dinheiro do Acre para executar uma obra que aparentemente quem fez foi o Deracre, ele recebeu críticas de aliados do governador, que o acusaram de atrapalhar a gestão.

“Eu quero lembrar que fui criticado por essas denúncias de irregularidades no Deracre e essa operação é a prova de que eu estava certo, pois parte da diretoria do Deracre em Cruzeiro do Sul. O caso da empresa de Manaus que sequer veio no Acre para embolsar milhões da obra de recuperação do estacionamento do aeroporto, teve o aparato do Deracre fazendo os trabalhos da empresa particular. Nós vamos continuar denunciando os casos de corrupção no governo”, disse Rocha.

Além do caso da Infraero, as reformas das pistas de pouso de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo também são objetos de investigação, por supostas irregularidades. Cabe agora aos órgão de controles parar com a inércia e mostrar resultado, pois no governo de Gladson Cameli os indícios de corrupção estão para todos os lados.

