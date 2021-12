Empresa ATLAS recebe quase 700 mil do governo Gladson pela decoração natalina no entorno do Palácio Rio Branco

Veja o Vídeo:

Após a operação da Polícia Federal referente ao desvio de aproximadamente R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) na qual o governador e sua esposa estão entre os envolvidos, o vice-governador Major Rocha fez uma publicação nas redes sociais falando das inúmera denúncias sobre os indícios de corrupção que vem fazendo desde o final do primeiro ano de governo Gladson, a inércia do gestor e a perseguição que ele passou a sofrer.

Rocha lembra que por diversas alertou o governador que ao invés de tomar providências passou a perseguir Rocha juntamente com sua turma, onde chegou a dizer que Rocha não fazia mais parte do governo. A perseguição foi tamanha que Gladson exonerou os colaboradores do gabinete do vice-governador.

De acordo com a publicação, Rocha achou muito estranha a iniciativa do Gladson em lhe excluir do governo e exonerar quase todo o seu gabinete, de orientar a base para barrar uma CPI na Educação.

Desde o final do primeiro ano de governo, eu vinha alertando ao Gladson sobre os diversos indícios de corrupção. Diante da inércia do governo, não restou outra alternativa que não fosse representar aos diversos órgãos de controle para que os casos fossem apurados. Essas minhas denúncias renderam inquéritos e processos que culminaram com diversas prisões e a devolução ao erário público de valores desviados.

Ao invés de obter apoio do governo que ajudei a eleger, passei a ser tratado como oposição. Lembro que em uma entrevista o Gladson disse que eu não fazia mais parte do governo. Pior ainda, para dificultar o trabalho de fiscalização que ainda estou fazendo, o governador passou a exonerar os colaboradores do meu gabinete, ao ponto de ficarem somente 3, inviabilizando o funcionamento do gabinete do vice-governador para atendimento ao público.

Também fui bombardeado pela imprensa patrocinada com os milhões da verba de mídia, por fakes e comissionados ligados ao governo. A narrativa criada para me denegrir dizia que eu queria atrapalhar. Desde quando alguém que denuncia possíveis casos de corrupção atrapalha uma gestão? Penso que denunciar corrupção, além de ser uma obrigação, ajuda a moralizar. Também penso que minhas denúncias atrapalharam tão somente os corruptos.

Não quero fazer juízo de valores ou condenação prévia de ninguém, mas achei muito estranha a iniciativa do Gladson em me excluir do governo e exonerar quase todo o meu gabinete, de orientar a base para barrar uma CPI na Educação.

Por fim, é triste ver o nosso Acre aparecer na mídia nacional com mais um caso de corrupção. Lembrando que existem muitas outras denúncias que a imprensa acreana não divulgou e que também causam constrangimentos ao acreanos honestos e pagadores de impostos.

Superfaturamentos na merenda escolar, na aquisição de sacolões que deveriam ser distribuídos a famílias carentes, na construção de hospital, na aquisição de livros didáticos que seriam distribuídos gratuitamente pelo governo federal, na contratação de cartões de crédito consignado para servidores com taxas muito superiores aos praticados pelos bancos, na compra de computadores, na construção de paradões de ônibus onde se quer passam coletivos, precatórios e muitos outros casos. Interessante frisar que quase todas essas supostas fraudes tem o envolvimento de empresas de Manaus.

Quero lembrar o último caso que denunciei, ou seja, aquele que uma empresa de Manaus ganhou a licitação do Infraero para recapear a pista de pouso de Cruzeiro do Sul e, segundo os servidores do DERACRE, a obra foi feita pelo órgão público acreano.

Vi muita gente defendendo a tese que eu deveria renunciar, quase como que pedindo para mim não atrapalhar os esquemas. Nunca baixei a minha cabeça para os corruptos e não esperem de mim omissão ou conivência.

