“Emerson Jarude denuncia que Gladson Cameli quer de volta R$ 405 mil usados em remédio de jovem com câncer: “Cruel, desumano e absurdo”
Deputado Emerson Jarude denuncia Gladson Cameli por tentar tirar remédio de jovem com câncer: “Cruel, desumano e absurdo” – Foto: Reprodução
O Acre amanheceu com uma notícia revoltante, revelada pelo deputado estadual Emerson Jarude: a Procuradoria-Geral do Estado, sob o comando do governo Gladson Cameli, enviou um documento exigindo a devolução de R$ 405 mil utilizados para comprar um medicamento vital para o tratamento de Kailliny, jovem de apenas 17 anos que luta contra um câncer agressivo.
“Sim, é isso mesmo. O governo que deveria proteger e amparar os mais vulneráveis agora tenta reaver um valor já gasto para salvar uma vida. O medicamento foi comprado, está em uso e pode significar a diferença entre a vida e a morte para a adolescente”, disse Jarude
Emerson: um ato de crueldade e vergonha
Foi Emerson Jarude quem tornou pública a denúncia, classificando a atitude como “um ato cruel, desumano e absurdo”.
“Enquanto o Estado gasta mais de R$ 31 milhões com jogos, festas e futilidades, tem a cara de pau de tentar economizar em cima do sofrimento de uma menina com câncer”, criticou o parlamentar.
Jarude reforçou que não vai recuar na cobrança e que levará o caso até as últimas consequências, exigindo que o governo retire imediatamente a ação e garanta a continuidade do tratamento.
Indignação popular
A revolta é unânime. A sociedade acreana se mobilizou para garantir que Kailliny tivesse acesso ao medicamento. Familiares, amigos e até pessoas que nunca a conheceram pessoalmente se uniram em uma corrente de solidariedade. Agora, como denuncia Jarude, o governo de Gladson Cameli quer reaver o dinheiro, tratando a vida da jovem como se fosse apenas mais uma cifra fria na planilha orçamentária.
O retrato do caos na saúde do Acre
Para Jarude, o caso de Kailliny é um espelho da realidade dramática da saúde pública no Acre sob a gestão de Gladson Cameli: hospitais sem insumos básicos, falta de medicamentos, pacientes que esperam meses por cirurgias, profissionais sobrecarregados e unidades sucateadas.
Enquanto isso, milhões de reais são destinados a eventos e gastos supérfluos, deixando claro que a prioridade do governo está longe de ser a saúde da população.
“Não é de hoje que vemos denúncias de superfaturamento, má gestão e desperdício de dinheiro público na saúde. O caso da Kailliny apenas expõe, de forma mais chocante, como o governo trata a vida das pessoas”, afirmou Jarude.
Quem deu a ordem?
O deputado questiona de forma direta:
“Quem teve a ideia de mover um processo contra uma paciente com câncer? Quem, dentro do governo, assinou um documento tão desumano? Essas respostas precisam ser dadas à população.”
Jarude exige que Gladson Cameli assuma a responsabilidade, peça desculpas publicamente e garanta que Kailliny continue o tratamento sem qualquer risco de interrupção.
Repercussão nacional e vergonha para o Acre
A denúncia já começa a repercutir fora do estado, transformando o Acre em manchete por um motivo lamentável: a falta de sensibilidade e humanidade de um governo que deveria cuidar, não punir, seus cidadãos.
“Enquanto a corrupção corre solta e a má gestão continua, o governo tenta economizar tirando remédio de quem mais precisa. Isso é inaceitável”, concluiu Jarude.
Kailliny representa milhares de acreanos que enfrentam diariamente a burocracia, a negligência e a omissão do poder público. Mas, neste caso, como denuncia Jarude, o governo passou de omisso para perseguidor.
Se há algo que este episódio deixa claro é que o governo Gladson Cameli perdeu a noção do que significa servir ao povo. E, enquanto essa mentalidade não mudar, a saúde do Acre continuará sendo palco de escândalos, sofrimento e injustiça.
Lula desmente Bocalom e diz que prefeito mente ao afirmar que não foi convidado para evento oficial no Acre: “Se disserem isso, é mentira”
Presidente responde declarações do prefeito de Rio Branco e afirma que sempre convida autoridades locais, independentemente de partido
Durante agenda oficial no Acre nesta sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu publicamente às declarações do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que alegou não ter sido convidado para participar do ato institucional realizado na capital.
Em tom firme, Lula desmentiu a acusação e reforçou que, em todas as cidades que visita, prefeitos e governadores são formalmente convidados, com direito a participação no evento e uso da palavra, independentemente de filiação partidária.
“O que não pode é um prefeito mentir e dizer que não foi convidado. E a gente prova. Não tem como eu ir a qualquer cidade ou estado sem convidar o governador e o prefeito. Eles são convidados pelo ministro da área, pelo meu chefe de gabinete. E têm, inclusive, direito à palavra. É assim que eu faço”, afirmou Lula diante do público presente.
A fala do presidente foi uma resposta direta à ausência de Bocalom no evento e às críticas do prefeito à organização da agenda presidencial em Rio Branco. Lula classificou as declarações como desnecessárias e infundadas.
“Se vocês ouvirem alguém dizer que o Lula foi na cidade e não convidou o prefeito, pode dizer que é mentira. Eu não sou de falar por trás. Eu gosto de falar com quem quer ouvir. Eu não falo mal de ninguém, trato todo mundo com respeito. É assim que eu quero cuidar do meu querido Acre”, completou.
Contexto
A declaração de Lula ocorre em meio a sua visita ao Acre, onde anunciou mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos para o estado em áreas como infraestrutura, energia, educação e meio ambiente. O evento contou com a presença de ministros, parlamentares e lideranças locais.
A ausência do prefeito de Rio Branco no evento gerou repercussão, sobretudo após ele declarar à imprensa que não teria sido convidado pela organização do governo federal.
Lula aproveitou a oportunidade para reafirmar seu compromisso com o respeito institucional, defendendo a convivência democrática entre diferentes forças políticas:
“Eu quero tratar todo mundo com respeito. E espero o mesmo de volta. Eu fui eleito para governar para todos — quem votou em mim e quem não votou também. O que o Brasil precisa é de paz, união e trabalho.”
