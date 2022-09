Em vídeo, Nésio Carvalho mostra o abandono de Gladson Cameli com as mais diversas áreas do estado, como também com Senador Guiomard

Empresas do estado do Amazonas enricaram com muita facilidade as custas do dinheiro público acreano – Foto: Reprodução / Faceboook Gladson Cameli / Arte Alemão Monteiro

Não é novidade para ninguém que as empresas do estado do Amazonas enricaram com muita facilidade as custas do dinheiro público acreano, durante a gestão de Gladson Cameli, empresas essas que vão desde a entrega de marmita até a entrega de insumos hospitalares.

Mas desde já chamamos a atenção da Polícia Federal para que investigue a movimentação intensa que acontece nas primeira horas do dia no posto de combustível do Machado, de acordo com informações repassadas ao portal 3 de Julho Notícias o referido posto que seria de propriedade de um grupo do Amazonas estaria vendendo 30 mil litros de combustível em apenas 3 horas, e adivinhem quem são os clientes?! Sim, os agregados do governador e candidato a reeleição, Gladson Cameli.

Em um momento de observação, foi possível notar que todos os veículos estavam identificados com material de campanha de Gladson Cameli, mas diante da invasão de empresas amazonenses no estado do Acre o que gera dúvidas é saber se até mesmo o recursos da compra de combustível da campanha de Gladson vão parar no estado amazonense. É hora de os órgão fiscalizadores entrar em ação.