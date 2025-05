Em vídeo, morador cobra por melhoria em ramal de Acrelândia e secretário do prefeito Boiadeiro respode com ofensa: “procure outro lugar para morar”

Um vídeo enviado por um internauta de Feijó ao portal 3 de Julho Notícias, mostra que a quarta maior cidade do estado retrata o caos na Saúde, durante o governo de Gladson Cameli (PP).

Já fazem 4 anos que a reforma do Hospital da cidade iniciou e até o momento, quase não tem nada pronto. Devido a pressão popular e as muitas cobranças, a Sesacre improvisou o hospital em um local provisório e com os mesmos problemas estruturais que o anterior.

É impossível acreditar que isso que vocês estão vendo nesse vídeo é a cozinha que prepara a comida de pacientes internados na unidade hospitalar de Feijó.

Sujeira, falta de higiene e com fogão segurado por um pedaço de tijolo e restos de comida se misturam ao que será armazenado e preparado, em um ambiente completamente sem cuidados algum.

Enquanto isso, o governador Gladson Cameli virou as costas para a população de Feijó, que assiste pacificamente o caos no setor, tendo que ir para Tarauacá e na maioria dos casos para Cruzeiro do Sul, para resolver problemas simples que o hospital da cidade não dispõe de condições.

Acompanhem o vídeo: