Em meio ao caos em Rio Branco, Gladson Cameli deixa Bocalom se batendo e vai descansar uma semana em Cruzeiro do Sul

É impressionante como o Governador Gladson Cameli (PP) ignora o caos provocado pela segunda maior enchente da história em Rio Branco, deixando o prefeito Tião Bocalom (PP) se batendo sozinho no socorro as milhares de famílias e comerciantes atingidos pelas águas do Rio Acre.

Aliás é preciso destacar que mesmo sem muito planejamento, a prefeitura de Rio Branco vem dando conta do recado sozinha, enquanto o governador Gladson Cameli faz sobrevoo de helicóptero e visita alojamentos, para dizer que está acompanhando de perto, o que é mentira. Como justificar o governador se ausentar 7 dias de Rio Branco para ir a Cruzeiro do Sul, que não enfrenta tragédia alguma, enquanto a capital do estado enfrenta um estado de calamidade pública? Sequer o Governador foi para Brasília em busca de ajuda federal, preferiu descansar na terra natal e deixar Bocalom se desgastar sozinho.

Gladson participou de um Podcast, na noite terça-feira, em Cruzeiro do Sul, onde fez mais piada do que falou sério e sequer falou da alagação em Rio Branco. Blindado pela mídia do Juruá, os problemas do governo em Cruzeiro do Sul são camuflados e ninguém encontra uma rádio ou TV local para pedir socorro.

Para se ter uma noção do quanto o governador está alheio aos problemas do estado, Gladson deixou de ir a uma importante reunião dos Governadores com presidente Lula, mandou sua vice Mailza e preferiu continuar seu descanso na terra dos Nauas.