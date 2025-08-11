Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Política Destaque

Em meio a crise e falta de serviços básicos, governo Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 59 mil em cadeiras para Secretaria da Mulher

Publicados

11 de agosto de 2025

Política Destaque

Governo Gladson Cameli vai gastar mais de R$ 59 mil com cadeiras para Secretaria da Mulher – Foto: Facebook Gladson Cameli

Enquanto o Acre enfrenta graves problemas sociais, o governo de Gladson Cameli autorizou, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, a compra de mobiliário no valor de R$ 59.537,00 dos cofres públicos. O contrato foi firmado com a empresa K. K. D. Batista LTDA, registrada em Rio Branco, para fornecer cadeiras executivas e de direção para a pasta e suas unidades.

A aquisição foi formalizada na Ata de Registro de Preços nº 23/2025, resultado do Pregão Eletrônico nº 219/2025 – ComprasGov nº 90219/2025, com validade de 12 meses.

Entre os itens adquiridos estão:

Cadeira Executiva Giratória com encosto alto, espuma anatômica, braços reguláveis e base giratória — marca Regiani Móveis.

Cadeira Diretor Executiva Giratória com apoio de cabeça, regulagem de altura e base em alumínio ou nylon — marca Flexform/Uni Pro Esp.

O gasto chama atenção em um momento em que o estado sofre com falta de medicamentos, precariedade em escolas e atraso em obras públicas. Movimentos sociais criticam a prioridade dada a mobiliários de alto custo enquanto demandas essenciais ficam sem solução.

O contrato

A empresa vencedora, representada pelo empresário Kevin Kymura Dantas Batista, está sediada na Rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, em Rio Branco. O processo administrativo está registrado no SEI sob o número 0762.017049.00025/2025-11.

Críticas e questionamentos

Para opositores e analistas, o valor gasto levanta questionamentos sobre a real necessidade e urgência da compra. “Não somos contra equipamentos adequados, mas o Acre vive uma crise e o governo precisa dar exemplo de austeridade”, afirmou um servidor que preferiu não se identificar.

O governo Gladson Cameli ainda não se pronunciou oficialmente sobre a aquisição.

Política Destaque

“Emerson Jarude denuncia que Gladson Cameli quer de volta R$ 405 mil usados em remédio de jovem com câncer: “Cruel, desumano e absurdo”

Publicados

2 dias atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Deputado Emerson Jarude denuncia Gladson Cameli por tentar tirar remédio de jovem com câncer: “Cruel, desumano e absurdo” – Foto: Reprodução

O Acre amanheceu com uma notícia revoltante, revelada pelo deputado estadual Emerson Jarude: a Procuradoria-Geral do Estado, sob o comando do governo Gladson Cameli, enviou um documento exigindo a devolução de R$ 405 mil utilizados para comprar um medicamento vital para o tratamento de Kailliny, jovem de apenas 17 anos que luta contra um câncer agressivo.

“Sim, é isso mesmo. O governo que deveria proteger e amparar os mais vulneráveis agora tenta reaver um valor já gasto para salvar uma vida. O medicamento foi comprado, está em uso e pode significar a diferença entre a vida e a morte para a adolescente”, disse Jarude

Emerson: um ato de crueldade e vergonha

Foi Emerson Jarude quem tornou pública a denúncia, classificando a atitude como “um ato cruel, desumano e absurdo”.

“Enquanto o Estado gasta mais de R$ 31 milhões com jogos, festas e futilidades, tem a cara de pau de tentar economizar em cima do sofrimento de uma menina com câncer”, criticou o parlamentar.

Jarude reforçou que não vai recuar na cobrança e que levará o caso até as últimas consequências, exigindo que o governo retire imediatamente a ação e garanta a continuidade do tratamento.

Indignação popular

A revolta é unânime. A sociedade acreana se mobilizou para garantir que Kailliny tivesse acesso ao medicamento. Familiares, amigos e até pessoas que nunca a conheceram pessoalmente se uniram em uma corrente de solidariedade. Agora, como denuncia Jarude, o governo de Gladson Cameli quer reaver o dinheiro, tratando a vida da jovem como se fosse apenas mais uma cifra fria na planilha orçamentária.

O retrato do caos na saúde do Acre

Para Jarude, o caso de Kailliny é um espelho da realidade dramática da saúde pública no Acre sob a gestão de Gladson Cameli: hospitais sem insumos básicos, falta de medicamentos, pacientes que esperam meses por cirurgias, profissionais sobrecarregados e unidades sucateadas.

Enquanto isso, milhões de reais são destinados a eventos e gastos supérfluos, deixando claro que a prioridade do governo está longe de ser a saúde da população.

“Não é de hoje que vemos denúncias de superfaturamento, má gestão e desperdício de dinheiro público na saúde. O caso da Kailliny apenas expõe, de forma mais chocante, como o governo trata a vida das pessoas”, afirmou Jarude.

Quem deu a ordem?

O deputado questiona de forma direta:

“Quem teve a ideia de mover um processo contra uma paciente com câncer? Quem, dentro do governo, assinou um documento tão desumano? Essas respostas precisam ser dadas à população.”

Jarude exige que Gladson Cameli assuma a responsabilidade, peça desculpas publicamente e garanta que Kailliny continue o tratamento sem qualquer risco de interrupção.

Repercussão nacional e vergonha para o Acre

A denúncia já começa a repercutir fora do estado, transformando o Acre em manchete por um motivo lamentável: a falta de sensibilidade e humanidade de um governo que deveria cuidar, não punir, seus cidadãos.

“Enquanto a corrupção corre solta e a má gestão continua, o governo tenta economizar tirando remédio de quem mais precisa. Isso é inaceitável”, concluiu Jarude.

Kailliny representa milhares de acreanos que enfrentam diariamente a burocracia, a negligência e a omissão do poder público. Mas, neste caso, como denuncia Jarude, o governo passou de omisso para perseguidor.

Se há algo que este episódio deixa claro é que o governo Gladson Cameli perdeu a noção do que significa servir ao povo. E, enquanto essa mentalidade não mudar, a saúde do Acre continuará sendo palco de escândalos, sofrimento e injustiça.

Veja o vídeo no Instagram:

