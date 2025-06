Em Feijó, Candiru mostra o caos na escola Coração da Floresta, no governo Gladson. “Não tem ramal, água é inadequada e a escola funciona em um paiol”

Veja o vídeo:

A educação rural no estado do Acre, durante a gestão de Gladson Cameli, está um verdadeiro caos que fere drasticamente a dignidade dos estudantes e dos profissionais que atuam nesta área. A polêmica envolvendo uma escola que funcionava em um curral, é só a ponta do iceberg, pois o problema é bem mais amplo do que imaginamos.

Muitas denúncias vieram a tona sobre a humilhação que alunos e professores precisam passar para fazer a educação acontecer, em muitos casos, ainda que inadequado, mas é a única maneira de crianças e adolescentes terem acesso ao ensino.

Candiru Menezes e Oo 3 de Julho Notícias tornar público a situação da escola estadual Coração da Floresta, situada na Comunidade indígena e no ramal que levam o mesmo nome do que deveria ser uma unidade de ensino digno. O problema já começa no ramal, que não dispõe de condições dignas de trafegabilidade. Ao chegar no local ficou constatado que a escola funciona em um paiol, não dispõe de equipe de apoio, a professora e os alunos são responsáveis pelas atividades extracurriculares, como: carregar água, levar seu próprio lanche, limpar as dependências do local e etc, situação que se repete diariamente.

A Escola Coração da Floresta está localizada no ramal km 15, da BR- 364, sentido Feijó/Tarauacá, mais 6 km de ramal, desde a referida Rodovia até a aldeia é necessário desempenhar certas habilidades para conseguir seguir em frente. Candiru esteve no local e conversou com os alunos, os mesmos informaram que a escola não oferece merenda, eles precisam levar de casa, a água é consumida de uma fonte distante cerca de 70 metros da escola, cuja a qualidade é duvidosa, os alunos não dispões de internet para auxiliar nos estudos e muito menos o professor e assim eles seguem enfrentando os desafios do dia-a-dia.

O mais intrigante é que a escola Coração da Floresta é cadastrada no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, só o número 12033146, e que logicamente deveria dispor dos mesmos recursos de uma escola da zona urbana, mas na prática não é isso que acontece.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho e a Coordenadora do Núcleo de Educação de Feijó, Marinês Dantas, tem conhecimento da situação. A equipe da redação entrou em contato com a coordenadora do Núcleo de Educação, Marinês, que nos informou que nesta sexta-feira (13), ela enviou uma equipe para a aldeia Coração da Floresta para que fosse feito um levantamento da qualidade da água e o orçamento para a realização da canalização da fonte até a escola em questão.

Marinês informou ainda que a secretaria estadual de educação já dispões de um planejamento para a construção da escola ainda este ano, com a perfuração de um poço e toda a estrutura necessária para funcionar. Quanto a ausência de equipe de apoio, a mesma informou que esta questão está relacionada a quantidade de alunos, mas que irá providenciar. A respeito da internet, a coordenador afirmou que é por etapas, mas que já iniciou. Não conseguimos contato com o secretário Aberson até a publicação da matéria.