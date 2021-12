Em dezembro, governador Gladson Cameli passou mais tempo viajando do que governando seu próprio estado

Em 14 dias, Gladson já fez três viagens para fora do estado. Os últimos destinos foram Campo Grande (MS), Brasília (DF) e Porto Velho (RO). Tudo pago com o dinheiro público.

Embora não seja denunciado pelos grandes veículos de comunicação, que são obrigados a ficarem calados por amarras de contratos de mídia, a prática acontece desde os primeiros dias de governo. Cameli viaja, semanalmente, para agendas sem relevância, apenas para detonar o dinheiro público e atender seus anseios de menino mimado.

Acostumado a frequentar os melhores restaurantes, a viajar de jatinho e esbanjar roupas de grife, em frente às câmeras faz questão de abraçar pessoas que não sabe, ao mesmo, o nome, come farinha na casa de morador humilde e senta no chão para fazer encenação. Aquele velho populismo barato!

Que o governo do Estado não tem gestão, não é novidade para ninguém. É impossível gerir um estado com um governador que não para uma semana em seu gabinete para supervisionar equipe, definir estratégias e estabelecer metas.

Com uma equipe fraca, Cameli chega ao fim do terceiro ano de mandato sem nenhuma grande obra. As propagandas milionárias têm pouco ou quase nada o que mostrar. E a população continua miserável, sem emprego e deixando seu estado em busca de oportunidades. Governador, não é dentro de um jatinho que o senhor vai resolver os problemas do nosso estado.

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização "Dezembro Verde", há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

