Em 1 ano a frente da ApexBrasil, Jorge Viana já fez mais pelo Acre do que Bittar em 5 anos como senador, o bolsonarista Márcio ataca Jorge que aparece bem avaliado 

TCE apontou ausência de comprovação de licitações nas contas do exercício de 2020 em Marechal Thaumaturgo, quando Isaac Piyãko era prefeito – Foto: Arquivo pessoal

O ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, Isaac Piyãko, teve as contas referentes ao ano de 2020 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) por falta de comprovação de procedimentos licitatórios para a execução de despesa com pessoas físicas e jurídicas, e para aquisição de material de consumo.

Ainda conforme decisão publicada no Diário Eletrônico de Contas dessa terça-feira (9), outra irregularidade encontrada foi a diferença de saldo transferido para o exercício seguinte sem a devida comprovação. Além da rejeição das contas, o TCE decidiu pela aplicação de multa de R$ 24.840.

Em seu voto, o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro citou ainda que uma outra apuração deve ser aberta a partir da decisão, para verificar se o município realizou ou não o recolhimento de obrigações patrimoniais relativos à Previdência Social no ano de 2017, ainda no primeiro mandato de Piyãko.

“(…) acrescentando que se deve apurar, em autos apartados, se a municipalidade realizou ou não o recolhimento das obrigações patrimoniais com a Previdência Social no exercício de 2017, deixando evidente o valor do principal, do total de R$ 1.265.973,57 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), e os valores correspondentes a juros e multas, se houver”, determinou.