Ele não fala inglês: Justiça do Distrito Federal anula nomeação do ex-governador do Acre Jorge Viana para a presidência da Apex

Ex-Senador Jorge Viana (PT-AC) – Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado

A juíza federal substituta Diana Wanderlei, da Justiça Federal do DF, anulou a posse do presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-Brasil), o ex-senador e ex-governador do Acre, Jorge Viana.

Segundo a publicação do porta G1 Globo, a decisão atende a um pedido feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que questionou o cumprimento das condições para a nomeação por Viana. A decisão é liminar.

No pedido, o senador alegava que Viana não havia comprovado fluência em inglês, um requisito fundamental para o exercício do cargo. Ele também questionava a aprovação de uma resolução pelo Conselho Deliberativo do órgão para permitir a posse do ex-governador sem comprovar este requisito.

Fluência pode permitir volta ao cargo