Edvaldo solicita cópia de inspeção feita pelo Tribunal de Contas em carona milionária da Educação no governo Gladson Cameli

A ex-deputada estadual e ex-prefeita do município de Brasileia, Leila Galvão, tem tido algumas perdas no seu patrimônio por conta de um processo judicial que a mesma vem enfrentando há anos na Vara Cível da Comarca de Brasileia, e que já está na fase de cumprimento de sentença.

Consta nos autos do processo que em Dezembro de 2019, recursos foram bloqueados das contas bancárias da ex-parlamentar, o que corresponde ao valor total de R$ 27.904,79 (vinte e sete mil, novecentos e quatro reais e setenta e nove centavos), mas este valor bloqueado chega a ser irrisório diante do valor total da dívida que atualmente chega a R$ 628.496,83 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos).

Desde então, o processo continuou tendo andamento e neste mês de outubro de 2023, Leila Galvão teve dois veículos automotores apreendidos e leiloados para quitar parte da dívida que só está aumentando, os veículos apreendidos foram: Toyota Hilux CD 4X4 de placa NXT 4437, avaliado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Já o segundo veículo apreendido trata-se de um Fiat Uno Mille Way de placa MZV 6462, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os veículos em questão, após serem leiloados foram arrematados, a Hilux foi entregue em Senador Guiomard e o Fiat Uno foi entregue em Plácido de Castro.

Entenda o caso

O município de Brasiléia, no ano de 2009, recebeu recursos federais para aplicação no programa Projovem Adolescente e Serviços para a Juventude (CGPAJ/DPSB). no valor de R$ 321.074,70. Na prestação de contas desses recursos, a responsável não logrou êxito em comprovar a aplicação da totalidade dos recursos, motivo pelo qual o município de Brasiléia recebeu da Secretaria Nacional de Assistência Social, pela coordenação geral de prestação de contas, notificação para efetuar a devolução aos cofres públicos federais.

Ocorre que na prestação de contas desses recursos a responsável pelas contas, ora Requerida, não logrou êxito em comprovar a aplicação da totalidade dos recursos, motivo pelo qual o Município de Brasiléia recebeu da Secretaria Nacional de Assistência Social, por sua Coordenação Geral de Prestação de Contas, notificação para efetuar devolução aos cofres públicos federais.

Deste modo, o município de Brasiléia foi obrigado a devolver o valor de R$ 100.867,97, sob pena de inclusão do nome do Município no CADIN e na SIAFI. Diante deste cenário, a justiça achou imprescindível o ajuizamento da presente ação, no intuito de recompor o erário municipal, o que deve ser feito pela gestora que administrou os recursos.