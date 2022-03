Edvaldo Magalhães repudiou a atitude de Gladson Cameli que deu ordens à Tropa de Choque para desobstruir a AC-405

Prefeitura de Brasileia recebeu 100% do recurso para concluir a garagem municipal e a obra não foi feita – Arte Alemão Monteiro / 3 de Julho

Durante a sessão desta terça-feira (22), a vereadora Neiva Badotti tratou de um assunto muito importante cujo se vê a necessidade de tanto o Ministério Público como a Polícia Federal, investigarem aonde foi parar os recursos das obras abandonadas de Brasileia, recursos estes que já foram liberados e as obras não foram feitas.

De acordo com a parlamentar, em consulta ao Portal da Transparência do Poder Executivo foi possível saber que a prefeitura de Brasileia recebeu todo o recurso para que a obra da garagem municipal no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sendo uma emenda do ex-deputado federal César Messias.

Neiva afirmou em tribuna que a Prefeitura de Brasileia recebei no ano de 2019 a 1ª parcela da emenda no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para dar início as obras e em 2020 (ano eleitoral) a prefeitura teria recebido o restante o recurso no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), ou seja, 100% do valor foi pago, mas quanto a obra, Cadê?!

De acordo com a parlamentar, se tiver 10% da obra feito é muito, pois acredita-se que nem chegue a essa porcentagem. Vale destacar ainda que a obra era para ter sido entregue em agosto de 2020, mas desde que foi iniciada permanece parada até o momento e “a culpa é da pandemia”.

Mas o caso da garagem municipal não é o único, a escola Socorro Frota é outro exemplo a ser dado, onde do valor total da emenda R$ 4.459.844, 85 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a prefeitura já recebeu R$ 981.165, 87 (novecentos e oitenta e um mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) sendo que a emenda é de autoria da ex-deputada Antônia Lúcia e deputado Alan Rick.

Em 2019, a prefeitura recebeu a 1ª parcela no valor de R$ 668.976,73 (seiscentos e sessenta e oito mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), já em 20220, ano eleitoral, a prefeitura recebeu a 2ª parcela R$ 312.189,14 centavos) para dar início e continuidade na obra da escola Socorro Frota.

De acordo com Badotti, enquanto a prefeitura recebeu quase 1 milhão desta emenda, a empresa responsável pela obra teria recebido pouco mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e a obra está com 24% realizada e a pergunta que fica é: cadê o restante do dinheiro que foi liberado? Pois está faltando saber onde foram parar os mais de R$ 400 mil.

De acordo com a vereadora os valores restantes da emenda estaria bloqueado pelo fato de segundo ela, não ter sido prestado conta do valor que foi liberado.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.