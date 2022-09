Educação está abandonada por Gladson Cameli: alunos da escola IOP são quem estão fazendo a limpeza das salas por falta de equipe de apoio

Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução

A irresponsabilidade e incompetência de Gladson Cameli enquanto governador do estado do Acre está cada vez mais evidente, sobretudo quando o assunto é educação. Desde que Gladson Cameli assumiu o comando do estado, a educação publica estadual está em decadência em todos os aspectos.

Muito vem se ouvindo falar sobre a falta de transporte escolar, atraso no início do ano letivo, falta de condições dignas nas unidades de ensino, falta de merenda escolar e quando tem ainda é inadequado, falta de equipe de apoio e muitos outros descasos.

Vale lembrar que tivemos de enfrentar a pandemia da Covid-19, ocasião em que as demandas educacionais foram suspensas, seria o momento ideal para que o governador e sua equipe incompetente se organizassem para a futura volta as aulas, mas pelo contrário, simplesmente fecharam-se os olhos e se tornaram um peso morto para o estado. Nada foi feito para preparar todos os trâmites administrativos para assim evitar que houvesse imprevistos quanto o ano letivo iniciasse.

Passou as restrições e cá está a educação pública, um verdadeiro caos e o que constatamos é a insatisfação e revolta das equipes escolares, como é o caso da Escola Instituto Odilon Pratagi, localizada em Brasileia. lá falta equipe de apoio para limpar o local, diante da ausência de servidores de apoio, os alunos e equipe administrativa são quem estão assumindo tal tarefa.

A equipe administrativa já fez inúmeros pedidos formal e informal, levaram as dificuldades ao conhecimento dos responsáveis e nenhuma providência foi tomada. Indignada com a inércia do poder público, uma servidora da Escola I.O.P resolveu usar sua rede social para fazer um desabafo sobre o problema.

Mas problemas como este não se restringem somente a Escola I.O.P, a Escola Dr. Manoel Fontenele de Castro, também localizada em Brasileia, se encontra na mesma situação, mas se durante quase quatro anos Gladson Cameli não conseguiu resolver essas demanda, não vai ser agora, na reta final de seu mandato, momento em que ele só pensa na reeleição, que ele vai resolver. Tudo indica que a situação só tem a piorar.

Veja abaixo a publicação da servidora:

Cansada de esperar por solução e nada a ser feito ao longo desse ano letivo de 2022, venho aqui mostrar minha indignação da forma que as coisas vem conduzindo em relação a nossa Educação. Em pleno mês de setembro ainda termos de lidar com o descaso das autoridades competentes que ainda não contratou SERVIDORES DE APOIO para limpar salas de aulas, serviço esse essencial para o bem estar de nossos alunos. Para ter as salas de aulas limpas com um pouco de dignidade alunos precisam pegar a vassoura e limpar seu espaço de estudo onde esse ambiente deveria estar limpo a sua espera. Faço parte da equipe da escola, e, ao longo desse ano de 2022 estamos dando nossa cooperação para dar o melhor de pudermos para nossos alunos além de lidar com nossas obrigações burocráticas estamos também ter que ajudar na limpeza das salas de aulas, não querendo desmerecer quem trabalha nesse ramo, mas mostrar aqui que estamos esgotadas de estarmos dando o jeitinho sempre. Sem contar que inúmeros pedidos formal e não formal já foram feitos mas que até o momento não fomos atendidos. Como sabemos cada profissional lotados numa escola tem sua importância para o bom funcionamento de toda instituição, com a falta de um sequer desestrutura todo um funcionamento deixando uns sobrecarregados mais que outros e mesmo assim nós quanto equipe estamos dando o jeito para que possa dar certo, mas ao mesmo tempo estamos esgotadas de esperar por solução e nada se resolve. Essas fotos mostram a realidade que estamos enfrentando no dia-a-dia na escola.