Política Destaque
Educação em crise: governador Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 1,07 milhão em utensílios de cozinha para a Secretaria de Educação
Governador é criticado por priorizar contratos milionários com panelas, colheres e raladores, enquanto alunos estudam em salas sem climatização e estrutura
Política Destaque
Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 1,07 milhão com utensílios de cozinha enquanto escolas do Acre sofrem com abandono – Foto: Reprodução/ freepik/ Arte Alemão Monteiro
O governador Gladson Cameli voltou a ser alvo de críticas após autorizar, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre, a destinação de R$ 1.079.613,00 para a compra de utensílios de cozinha para a Secretaria de Estado da Educação e Cultura e suas unidades escolares. A medida foi oficializada na ATA de registro de preços Nº 21/ 2025, vinculada ao Processo SEI nº 0014.013896.00068/ 2025-29 e ao Pregão Eletrônico nº 243/ 2025.
O contrato, válido por um ano, foi assinado pelo secretário de Educação em exercício, Reginaldo Luís Pereira Prates, e pelo representante da fornecedora Papelaria Mundo Importação e Exportação Ltda – ME, Ursus Lujan Fernandez.
Enquanto o governo anuncia esse gasto milionário, a realidade vivida diariamente por professores, alunos e servidores nas escolas públicas é bem diferente. Falta climatização em várias unidades escolares, telhados estão comprometidos, paredes apresentam infiltrações e rachaduras, além da carência de material pedagógico básico.
Em municípios do interior, estudantes ainda enfrentam a rotina de estudar em ambientes improvisados, com pouca ou nenhuma estrutura adequada. Em muitas escolas, falta até mesmo água potável de forma regular, enquanto milhões são destinados à compra de utensílios de cozinha que poderiam ser adquiridos em escala muito menor e de forma mais racional.
O gasto de mais de R$ 1 milhão em utensílios de cozinha levanta questionamentos sobre as prioridades da gestão de Gladson Cameli. Críticos apontam que, em vez de direcionar recursos para resolver problemas estruturais graves da rede estadual de ensino, o governo prefere investir em compras que não correspondem às necessidades mais urgentes da educação acreana.
Para especialistas, o caso é mais um exemplo da má gestão dos recursos públicos no Acre. “Não se trata de negar a necessidade de utensílios de cozinha, mas sim de questionar a prioridade dada a esse tipo de gasto quando as escolas estão em estado crítico. É um desrespeito com a comunidade escolar e um sinal claro de falta de compromisso com a educação de qualidade”, avaliou um servidor ouvido pela reportagem.
Gladson Cameli, que já foi alvo de investigações e críticas por contratos suspeitos e pela falta de investimentos efetivos em áreas essenciais, reforça com essa medida a imagem de um governo desconectado da realidade vivida pela população.
A lista de compras impressiona pelo detalhamento e pelos valores aplicados. Entre os itens contratados estão:
Lista de compras do Governo do Acre (Educação)
- 100.000 colheres de sopa em aço inox (197mm x 2,5mm) – R$ 174.000,00
- 2.000 facas em aço inox, 12″ com cabo em polipropileno – R$ 38.000,00
- 2.000 facas em aço inox, 8″ com cabo em polipropileno – R$ 13.900,00
- 2.000 facas em aço inox, 10″ com cabo em polipropileno – R$ 23.980,00
- 500 conchas em alumínio nº10 (250 ml) – R$ 8.235,00
- 500 conchas em alumínio nº12 (300 ml) – R$ 11.495,00
- 500 peneiras em aço inox, 24 cm de diâmetro, com cabo – R$ 12.060,00
- 200 descascadores de legumes/frutas em aço inox (7×18 cm) – R$ 1.174,00
- 500 conchas em alumínio nº9 (150 ml) – R$ 3.500,00
- 500 colheres de madeira (50 cm, espátula 6 cm largura) – R$ 6.000,00
- 200 garrafas térmicas (1,8 litros, ampola de vidro, bombeamento por pressão) – R$ 11.504,00
- 500 colheres de arroz em aço inox (8,5 x 51,5 cm, 2 mm espessura) – R$ 7.495,00
- 500 raladores em aço inox, 4 faces (25,5 x 11,8 x 10,8 cm) – R$ 6.440,00
- 500 pedras para afiar facas, dupla face (20 x 7,5 x 2,5 cm) – R$ 2.940,00
- 500 colheres de arroz em aço inox (35 cm, 2 mm espessura) – R$ 4.250,00
- 500 tábuas de corte em polietileno, brancas (50 x 30 x 1 cm, antibacteriana) – R$ 24.490,00
- 200 cuscuzeiras em alumínio polido nº26, com tampa – R$ 12.000,00
- 200 jarras de polipropileno com tampa e alça (4 litros) – R$ 1.400,00
- 600 panelas de pressão de 10 litros em alumínio polido (8 travas de segurança) – R$ 123.000,00
- 80.000 pratos fundos em vidro temperado (22 cm, resistentes a impactos) – R$ 380.000,00
- 450 panelas de pressão de 22 litros em alumínio polido (espessura 4 mm, cabo de baquelite) – R$ 213.750,00
Valor total da compra: R$ 1.079.613,00
Política Destaque
Entre contratos milionários e descaso com o povo: governo Gladson Cameli planeja gastar quase R$ 2 milhões em nobreaks para a Educação
Aquisição levanta críticas em meio ao caos na saúde, falta de investimentos em infraestrutura e dificuldades enfrentadas pela população acreana
Governo Gladson Cameli vai gastar quase R$ 2 milhões em nobreaks para a Educação – Foto: Marcos Vicentti/ Mardilson Gomes/ SEE/ Arte Alemão Monteiro
O governo de Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado do Acre um Registro de Preços para a aquisição de nobreaks destinados à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE/AC). O edital prevê a compra de 5 mil unidades, com valor unitário de R$ 389,99, totalizando R$ 1.949.950,00 aos cofres públicos.
Segundo o governo, a justificativa é modernizar o parque tecnológico da secretaria e atender escolas da rede estadual em todos os 22 municípios do Acre. O edital detalha que os equipamentos devem ser da marca CR Energia, modelo KSB 700BS, com potência de 700 VA, bivolt automático, quatro tomadas e bateria selada de 12 volts.
Críticas à gestão
A aquisição milionária levanta questionamentos sobre as prioridades do governo Cameli, já que enquanto recursos volumosos são direcionados para contratos de tecnologia, a população acreana convive com problemas básicos não resolvidos na educação e em outras áreas.
Para críticos da gestão, a medida mostra uma prioridade questionável: investir quase R$ 2 milhões em nobreaks, quando a realidade do estado clama por soluções urgentes em áreas muito mais sensíveis à população acreana.
Falta de transparência e prioridades
Embora nobreaks sejam equipamentos importantes para a proteção de computadores e sistemas, a aquisição em larga escala gera suspeitas de exagero e desperdício, já que nem todas as unidades escolares contam sequer com laboratórios de informática em pleno funcionamento.
Enquanto isso, professores enfrentam baixos salários, estudantes sofrem com transporte precário e comunidades inteiras esperam por políticas públicas de impacto real. O que se vê, mais uma vez, é um governo que prefere aplicar milhões em contratos questionáveis, em vez de resolver problemas que afetam diretamente a vida do povo acreano.
Zequinha Lima assina Ordem de Serviço de asfaltamento de Travessa no Bairro Nossa Senhora das Graças
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Prefeitura de Assis Brasil realiza palestra especial com foco na juventude, em alusão ao Setembro Amarelo
Prefeitura de Rodrigues Alves promove palestra educativa sobre queimadas e primeiros socorros
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade
POLÍTICA
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputada Maria Antonia cobra instalação de agência da Caixa Econômica Federal em Mâncio Lima
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Ex-deputada Mara Rocha reafirma pré-candidatura ao Senado e garante apoio de Alan Rick e Roberto Duarte
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário