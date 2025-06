Educação do governo Gladson e do prefeito Padeiro faz com que crianças estudem em curral: sem paredes, sem piso e sem água, na zona rural de Bujari

A presença do Acre na agenda internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua visita oficial à França reforçou o papel estratégico do estado na cooperação entre Brasil e Europa. A viagem resultou em avanços significativos para o país, especialmente para o Acre, tanto na área da saúde quanto na atração de investimentos.

Um dos grandes destaques foi a assinatura de um acordo entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Fundação Mérieux, celebrado em Paris nesta sexta-feira (6), com impacto direto no fortalecimento da pesquisa e da saúde pública no estado. O entendimento amplia a governança e o apoio técnico ao Centro de Infectologia Charles Mérieux, sediado em Rio Branco, laboratório referência em doenças tropicais e virais, construído em 2016 durante o governo Tião Viana.

Com a formalização do acordo, a Fiocruz passa a integrar a governança do laboratório em parceria com a Fundacre, promovendo avanços no diagnóstico e na produção de conhecimento científico na Amazônia. O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, foi o principal articulador do acordo e destacou que a parceria garantirá investimentos anuais de mais de 200 mil euros para o centro, que atende pelo SUS e também oferece suporte ao curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), criado em sua gestão como governador.

“Em 2016, a Fundação Mérieux iniciou os aportes que permitiram implantar esse centro, fundamental para o enfrentamento da pandemia e de outras doenças infecciosas. Agora, unimos a força da Fiocruz a essa missão, o que representa um salto na capacidade de resposta do Acre e da Amazônia”, afirmou Jorge Viana durante a assinatura do memorando.

O acordo foi assinado também pelo presidente da Fiocruz, Mario Moreira, pelo médico infectologista acreano Thor Dantas — que participou do evento a convite da Apex — e pelo presidente da Fundação Mérieux, Alain Mérieux, que fez questão de ressaltar a importância do Acre para a pesquisa em saúde na região amazônica.

“Essa parceria com a Fiocruz marca um novo ciclo para o Acre na pesquisa e diagnóstico de doenças tropicais. É um investimento robusto e estratégico para nossa população”, declarou Thor Dantas.

Investimentos franceses e reconhecimento a Jorge Viana

Outro grande avanço da missão foi o anúncio de que 15 empresas francesas irão investir cerca de R$ 100 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos, em setores como energia, saúde, alimentos, indústria e logística. O anúncio foi feito durante o Seminário Empresarial França-Brasil, organizado pela ApexBrasil, e que reuniu mais de 500 empresários dos dois países.

Jorge Viana, que também organizou o seminário, destacou o peso histórico da agenda: “Há 13 anos um presidente brasileiro não visitava a França. Essa retomada fortalece as relações diplomáticas e econômicas com um dos principais parceiros do Brasil. E o Acre esteve presente com protagonismo”, afirmou.

Durante o evento, o presidente Lula agradeceu publicamente o trabalho de Viana à frente da ApexBrasil, destacando seu papel na articulação do seminário e na promoção do Brasil no exterior.

Cooperação estratégica e legado acreano

Além dos investimentos e do fortalecimento da agenda comercial, a missão tratou de temas sensíveis como o avanço do acordo Mercosul-União Europeia e o reconhecimento de 20 estados brasileiros como áreas livres de febre aftosa sem vacinação — marco que também remonta a um momento importante da história do Acre.

“Há 20 anos, fui a Paris buscar o certificado do Acre livre da aftosa com vacinação. Hoje, ver o Brasil inteiro avançando nesse tema mostra como o Acre pode ser parte de soluções nacionais e internacionais”, concluiu Viana.

Com resultados concretos e reconhecimento internacional, a missão presidencial reforça a inserção do Acre em pautas estratégicas globais, como saúde, ciência, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.