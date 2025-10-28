Educação à deriva: Alunos do Colégio Acreano enfrentam merenda sem proteína e abandono total no governo mais desastroso da história do Acre

Alunos do Colégio Acreano recebem almoço sem carne – Foto: Reprodução/ Facebook Gladson Cameli

A crise na educação pública do Acre voltou a escancarar a falta de gestão do governo Gladson Cameli. Nesta segunda-feira (27), um vídeo gravado por estudantes do Colégio Acreano, em Rio Branco, mostrou alunos sendo servidos com uma refeição sem nenhum tipo de proteína. A cena, que viralizou rapidamente nas redes sociais, revela uma triste realidade enfrentada pelos alunos da rede estadual: a incerteza diária sobre a qualidade da alimentação escolar.

O episódio levanta questionamentos graves sobre a condução da educação estadual, que parece caminhar à deriva enquanto o governo Gladson insiste em discursos de eficiência que não se confirmam na prática. A população, cada vez mais abandonada, assiste a um sistema que deveria proteger crianças e adolescentes entregar, no lugar disso, descaso e improvisação. Até quando famílias acreanas terão que conviver com serviços essenciais sendo tratados com tão pouca responsabilidade?

Em nota, o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, tentou minimizar a situação, atribuindo a ausência de carne a um “atraso pontual” no sistema de controle de estoque. Segundo ele, o problema teria sido corrigido ainda no mesmo dia, com a reposição da proteína no período da tarde. A justificativa, porém, não responde às denúncias de que a falta de carne acontece com frequência na escola.

Mesmo diante dos relatos dos alunos, o secretário negou que haja semanas inteiras sem o fornecimento de proteína, afirmando que o abastecimento é regular. A resposta, no entanto, não convence e reforça a falta de transparência de um governo que coleciona críticas pela má gestão. Enquanto isso, estudantes seguem submetidos a uma estrutura que falha onde deveria ser mais sólida: garantir dignidade, alimentação adequada e respeito às crianças e adolescentes da rede pública.

Veja a nota de Aberson Carvalho na íntegra:

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), informa que recebeu relato sobre a ausência de carne no cardápio servido na manhã desta segunda-feira, 27, no Colégio Acreano, em Rio Branco. Após apuração, foi identificado um atraso pontual na atualização do sistema de controle de estoque, o que impactou o tempo de reposição do item. A entrega foi realizada no início da manhã de hoje, restabelecendo o fornecimento de proteína ainda no turno da tarde.

Informa-se, também, que não foram encontrados registros de ausência de proteína na unidade de ensino durante o período de uma semana, mantendo-se o fornecimento regular.

A secretaria reforça que o estoque da alimentação escolar encontra-se normalizado e que medidas de reforço nos fluxos de monitoramento e comunicação já estão em andamento, a fim de evitar novas intercorrências.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre