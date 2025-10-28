Política Destaque
Educação à deriva: Alunos do Colégio Acreano enfrentam merenda sem proteína e abandono total no governo mais desastroso da história do Acre
Alunos do Colégio Acreano recebem almoço sem carne – Foto: Reprodução/ Facebook Gladson Cameli
A crise na educação pública do Acre voltou a escancarar a falta de gestão do governo Gladson Cameli. Nesta segunda-feira (27), um vídeo gravado por estudantes do Colégio Acreano, em Rio Branco, mostrou alunos sendo servidos com uma refeição sem nenhum tipo de proteína. A cena, que viralizou rapidamente nas redes sociais, revela uma triste realidade enfrentada pelos alunos da rede estadual: a incerteza diária sobre a qualidade da alimentação escolar.
O episódio levanta questionamentos graves sobre a condução da educação estadual, que parece caminhar à deriva enquanto o governo Gladson insiste em discursos de eficiência que não se confirmam na prática. A população, cada vez mais abandonada, assiste a um sistema que deveria proteger crianças e adolescentes entregar, no lugar disso, descaso e improvisação. Até quando famílias acreanas terão que conviver com serviços essenciais sendo tratados com tão pouca responsabilidade?
Em nota, o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, tentou minimizar a situação, atribuindo a ausência de carne a um “atraso pontual” no sistema de controle de estoque. Segundo ele, o problema teria sido corrigido ainda no mesmo dia, com a reposição da proteína no período da tarde. A justificativa, porém, não responde às denúncias de que a falta de carne acontece com frequência na escola.
Mesmo diante dos relatos dos alunos, o secretário negou que haja semanas inteiras sem o fornecimento de proteína, afirmando que o abastecimento é regular. A resposta, no entanto, não convence e reforça a falta de transparência de um governo que coleciona críticas pela má gestão. Enquanto isso, estudantes seguem submetidos a uma estrutura que falha onde deveria ser mais sólida: garantir dignidade, alimentação adequada e respeito às crianças e adolescentes da rede pública.
Veja a nota de Aberson Carvalho na íntegra:
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), informa que recebeu relato sobre a ausência de carne no cardápio servido na manhã desta segunda-feira, 27, no Colégio Acreano, em Rio Branco. Após apuração, foi identificado um atraso pontual na atualização do sistema de controle de estoque, o que impactou o tempo de reposição do item. A entrega foi realizada no início da manhã de hoje, restabelecendo o fornecimento de proteína ainda no turno da tarde.
Informa-se, também, que não foram encontrados registros de ausência de proteína na unidade de ensino durante o período de uma semana, mantendo-se o fornecimento regular.
A secretaria reforça que o estoque da alimentação escolar encontra-se normalizado e que medidas de reforço nos fluxos de monitoramento e comunicação já estão em andamento, a fim de evitar novas intercorrências.
Aberson Carvalho
Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre
Governo do Acre prepara nova troca de luxo: jato de R$ 39 milhões deixará Gladson Cameli, mas continuará a serviço de Mailza Assis
Jato de R$ 39 milhões deixa Gladson Cameli, mas segue garantindo conforto a Mailza Assis.
O governo de Gladson Cameli (PP), marcado por ostentação, gastos abusivos e pouca transparência, prepara-se para mais um capítulo de luxo bancado pelo contribuinte. O jatinho milionário, que custa R$ 39 milhões em aluguel e serviu por anos aos caprichos do governador, deixará de atendê-lo a partir de abril, mas não devolverá um centavo ao povo. O privilégio apenas mudará de mãos: passará diretamente para a vice-governadora Mailza Assis (PP), que assumirá o comando do estado quando Gladson renunciar para disputar o Senado em 2026.
A transição, porém, não representa economia nem responsabilidade administrativa. Pelo contrário: expõe a continuidade de uma política marcada por extravagâncias enquanto serviços essenciais do Acre seguem à míngua. Enquanto escolas enfrentam falta de merenda e estrutura, hospitais operam no limite e estradas se deterioram, o governo mantém prioridade absoluta para assegurar conforto aéreo aos seus líderes. O jatinho — símbolo máximo do distanciamento entre Palácio Rio Branco e realidade do povo — continuará disponível como se fosse patrimônio pessoal da dupla Cameli-Mailza.
Gladson, que protagonizou uma das gestões mais dispendiosas da história do estado, se despede do cargo deixando uma herança pesada aos cofres públicos. Acostumado a viajar com tudo pago pela população, sentirá falta de bancar com dinheiro alheio o padrão de vida que adotou. Se quiser continuar voando com o mesmo luxo, precisará — pela primeira vez em muito tempo — pagar do próprio bolso. Um contraste gritante para quem passou o mandato usufruindo da máquina pública como se fosse extensão de seus interesses pessoais.
Mailza Assis, por sua vez, assume o governo com a oportunidade de romper essa lógica, mas tudo indica que seguirá o mesmo roteiro. Em vez de devolver o jatinho, revisar contratos ou demonstrar compromisso com austeridade, herdará com naturalidade o privilégio que deveria causar indignação. O Acre segue esperando um governo que priorize saúde, educação e desenvolvimento — e não conforto de quem ocupa o topo da administração. Enquanto isso, o céu continua sendo o limite para quem governa, e a conta segue aterrissando no bolso do cidadão.
