Eduardo Velloso, Maria Antônia e Deda marcam agenda na Vila Restauração para anunciar apoio ao ex-vereador Atilon à prefeitura de Marechal

As viagens do Gerente da Secretaria de Produção e Agronegócio em Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro, para Rio Branco tem gerado bons frutos para a sua pré-candidatura a prefeito do município de Marechal Thaumaturgo.

Na terça-feira (28), houve um jantar na residência da deputada Maria Antônia onde além do casal estiveram presentes o deputado federal Eduardo Velloso, juntamente de sua esposa, Drª. Rejane Holanda e o ex-vereador Atilon. Lá ficou firmado uma agenda a ser cumprida na Vila Restauração, ocasião em que o apoio de Eduardo Velloso à pré-candidatura de Atilon Pinheiro será anunciado para toda a comunidade thaumaturguense.

O 3 de Julho Notícias entrou em contato com Atilon sobre as informações que estão circulando nos bastidores, sobre o apoio do deputado Eduardo Velloso à sua pré-candidatura. Atilon nos informou que ainda é cedo para dizer qualquer que seja os planos e que está a disposição do povo de Marechal Thaumaturgo no qual ele está a serviço, mas não descartou a possível candidatura e nem o apoio de Velloso, uma vez que ele é o pré-candidato declarado do casal Dêda e Maria Antônia.

“Eu venho desempenhando um trabalho no meu querido município e sempre estarei a disposição para o que a nossa população precisar, no momento eu não posso garantir ou confirmar nada pois o futuro não nos pertence mas nada me impede de concorrer as eleições para prefeito, mas no momento a meta é trabalhar para melhorar a vida do nosso povo, quanto ao deputado Velloso, eu tenho grande estima por ele e sempre estarei a disposição”, disse.

