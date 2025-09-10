Eber Machado denuncia omissão da prefeitura e chama gestão de Bocalom de “sebosa”, cobrando soluções para famílias da Baixada da Sobral

Caos na Baixada da Sobral expõe descaso da gestão de Tião Bocalom – Foto: Assessoria/ Secom

As famílias da Baixada da Sobral, em Rio Branco, voltaram a viver dias de angústia e desespero com as enxurradas que castigam a região. Para o vereador Eber Machado, a situação é fruto direto da inércia e da incompetência da gestão do prefeito Tião Bocalom, que, segundo ele, insiste em virar as costas para o sofrimento da população.

“Não vamos nos calar diante deste absurdo. É inaceitável o que este prefeito está fazendo com nossa cidade”, declarou Eber Machado, lembrando que o problema não é novo. O parlamentar destacou que em março deste ano já havia alertado sobre a situação, inclusive participando de uma audiência pública realizada dentro da comunidade — um marco histórico — que resultou em compromissos assumidos pela Câmara Municipal e até hoje não cumpridos.

Segundo Machado, o prefeito nunca teve a coragem de ir até a Sobral olhar nos olhos das famílias atingidas. “É uma gestão sebosa, omissa, que não prioriza as pessoas. A população está assombrada, vivendo o inferno mais uma vez, enquanto o prefeito de Rio Branco finge que nada acontece”, criticou.

Outros vereadores, como João Paulo e Samir, reforçaram que havia sido formado um grupo de trabalho para prevenir novos desastres, mas até agora nada foi colocado em prática. “Essa casa parece estar engessada, obedecendo cegamente a um prefeito cara de pau”, disparou Eber Machado.

As críticas aumentaram ao vir à tona a denúncia de que a prefeitura alega não ter recursos para obras de drenagem e prevenção no Igarapé Sobral, mas já separou R$ 3 milhões para ornamentar um viaduto.

“Isso é prioridade? Enquanto famílias perdem casas, bens e até entes queridos, o prefeito prefere investir em maquiagem urbana. A população está em último lugar para essa gestão irresponsável”, protestou o vereador Moacir, lembrando que medidas simples, como a retirada de aterros no leito do igarapé, poderiam aliviar o problema.

O clima de revolta aumenta a cada nova enchente. Famílias perderam móveis, enfrentam depressão e vivem o trauma constante de ver suas casas invadidas pela água. “O prefeito precisa ter coragem de, ao menos, ir lá pedir desculpas pela sua incompetência. As pessoas não aguentam mais”, finalizou Eber Machado.

A reportagem deixa evidente: enquanto a prefeitura se ocupa de projetos supérfluos, Rio Branco segue sem liderança, e a Baixada da Sobral paga o preço mais alto pela omissão de Tião Bocalom.

Veja o vídeo no Instagram: