Política Destaque
Eber Machado denuncia omissão da prefeitura e chama gestão de Bocalom de “sebosa”, cobrando soluções para famílias da Baixada da Sobral
Vereadores denunciam omissão da prefeitura diante das enchentes que voltam a castigar famílias de Rio Branco
Política Destaque
Caos na Baixada da Sobral expõe descaso da gestão de Tião Bocalom – Foto: Assessoria/ Secom
As famílias da Baixada da Sobral, em Rio Branco, voltaram a viver dias de angústia e desespero com as enxurradas que castigam a região. Para o vereador Eber Machado, a situação é fruto direto da inércia e da incompetência da gestão do prefeito Tião Bocalom, que, segundo ele, insiste em virar as costas para o sofrimento da população.
“Não vamos nos calar diante deste absurdo. É inaceitável o que este prefeito está fazendo com nossa cidade”, declarou Eber Machado, lembrando que o problema não é novo. O parlamentar destacou que em março deste ano já havia alertado sobre a situação, inclusive participando de uma audiência pública realizada dentro da comunidade — um marco histórico — que resultou em compromissos assumidos pela Câmara Municipal e até hoje não cumpridos.
Segundo Machado, o prefeito nunca teve a coragem de ir até a Sobral olhar nos olhos das famílias atingidas. “É uma gestão sebosa, omissa, que não prioriza as pessoas. A população está assombrada, vivendo o inferno mais uma vez, enquanto o prefeito de Rio Branco finge que nada acontece”, criticou.
Outros vereadores, como João Paulo e Samir, reforçaram que havia sido formado um grupo de trabalho para prevenir novos desastres, mas até agora nada foi colocado em prática. “Essa casa parece estar engessada, obedecendo cegamente a um prefeito cara de pau”, disparou Eber Machado.
As críticas aumentaram ao vir à tona a denúncia de que a prefeitura alega não ter recursos para obras de drenagem e prevenção no Igarapé Sobral, mas já separou R$ 3 milhões para ornamentar um viaduto.
“Isso é prioridade? Enquanto famílias perdem casas, bens e até entes queridos, o prefeito prefere investir em maquiagem urbana. A população está em último lugar para essa gestão irresponsável”, protestou o vereador Moacir, lembrando que medidas simples, como a retirada de aterros no leito do igarapé, poderiam aliviar o problema.
O clima de revolta aumenta a cada nova enchente. Famílias perderam móveis, enfrentam depressão e vivem o trauma constante de ver suas casas invadidas pela água. “O prefeito precisa ter coragem de, ao menos, ir lá pedir desculpas pela sua incompetência. As pessoas não aguentam mais”, finalizou Eber Machado.
A reportagem deixa evidente: enquanto a prefeitura se ocupa de projetos supérfluos, Rio Branco segue sem liderança, e a Baixada da Sobral paga o preço mais alto pela omissão de Tião Bocalom.
Veja o vídeo no Instagram:
Política Destaque
Governo Gladson Cameli autoriza Controladoria a torrar quase R$ 400 mil em aluguel de apenas dois veículos — dinheiro que compraria quase dois carros zero
Valor é quase o equivalente à compra de carros novos em concessionárias de Rio Branco, segundo levantamento do 3 de Julho Notícias
Governo prefere contrato de locação em vez de investir em patrimônio para o Estado, enquanto áreas essenciais seguem em abandono.
O governo de Gladson Cameli acaba de autorizar um gasto milionário que expõe a contradição de sua gestão. A Controladoria-Geral do Estado (CGE), órgão que deveria zelar pelo controle dos gastos públicos, homologou contrato no valor de R$ 363.521,52 para alugar apenas dois veículos.
O peso do contrato
Na prática, o gasto significa que o Estado vai pagar R$ 30.293,46 por mês — o equivalente a mais de R$ 15 mil por carro — apenas para manter dois veículos à disposição da Controladoria.
Esse valor mensal é suficiente, por exemplo, para custear a folha salarial de vários servidores da saúde, garantir a compra de medicamentos básicos para hospitais do interior ou até reformar escolas que hoje funcionam em condições precárias. Em vez disso, o dinheiro será consumido em um aluguel temporário que não deixa patrimônio para o Estado.
De acordo com o Termo de Adjudicação e Homologação nº 1/ 2025/ CGE, publicado após o Pregão Eletrônico SRP nº 182/ 2025, a CGE terá à disposição:
- Um sedan de luxo, modelo de referência Toyota Corolla ou superior, automático, bancos de couro e seguro total.
- Uma caminhonete 4×4 a diesel, modelo de referência Toyota Hilux, Nissan Frontier ou Mitsubishi L200, também com todos os acessórios e seguro total.
Contrato sem lógica
O valor gasto no aluguel é quase suficiente para comprar veículos novos em concessionárias de Rio Branco. Levantamento do portal 3 de Julho Notícias aponta:
- Um Toyota Corolla Cross XRX 2.0L custa R$ 191.790,00;
- Uma Toyota Hilux tem versões iniciais a partir de R$ 270 mil;
- A Nissan Frontier ultrapassa os R$ 300 mil;
- Já a Mitsubishi L200 Triton Sport parte de R$ 210 mil.
Ou seja, os R$ 363 mil autorizados pelo governo dariam para comprar pelo menos um dos veículos e quase pagar o outro, garantindo patrimônio ao Estado em vez de desperdiçar com aluguel temporário. Vale ressaltar ainda que não basta ser veículo, no Acre é necessário que seja de luxo, pois a ostentação está no DNA desta gestão.
Mais grave é que o gasto parte justamente da Controladoria-Geral do Estado, instituição que deveria fiscalizar, auditar e racionalizar despesas. Em vez disso, homologa contratos questionáveis que em nada contribuem para o interesse público.
Enquanto isso, setores básicos do Acre — como a saúde pública, hospitais sem climatização, ramais intransitáveis e escolas sem estrutura — sofrem com falta de investimento. A gestão Gladson Cameli, mais uma vez, mostra prioridade em luxo e contratos duvidosos, em vez de atender as necessidades reais da população.
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Eber Machado denuncia omissão da prefeitura e chama gestão de Bocalom de “sebosa”, cobrando soluções para famílias da Baixada da Sobral
Ministério Público Federal acompanha acesso à educação de moradores da Resex Chico Mendes no Acre
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Comitiva do Acre apresenta experiências de sucesso e defende fortalecimento do cooperativismo durante o Coopera Mais Brasil
POLÍTICA
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Educação em crise: governador Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 1,07 milhão em utensílios de cozinha para a Secretaria de Educação
-
Cultura6 dias atrás
Assis Brasil se prepara para a Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show nacional da Banda Som e Louvor
-
Política6 dias atrás
Pastores da Assembleia de Deus gravam vídeo para convocar ato bolsonarista e expõem a fé ao ridículo: estão servindo a Deus ou ao bolsonarismo?
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade