Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia

Eber Machado detona Bocalom: “Prefeito fanfarrão, apaixonado por cafezal e que abandona Rio Branco”.

Durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Eber Machado (MDB) fez um discurso contundente contra o prefeito Tião Bocalom (PL). Em tom inflamado, o parlamentar acusou o gestor de priorizar obras desnecessárias, desperdiçar recursos, abandonar compromissos assumidos com a população e expor a fragilidade econômica da capital acreana.

Segundo Machado, a atual gestão tem direcionado esforços para o recapeamento de ruas já asfaltadas, enquanto bairros que sofrem há anos com lama e poeira permanecem esquecidos.

“Está colocando asfalto em cima de asfalto, mas as ruas que precisam, que ele prometeu, não faz. É preciso ter coragem para falar essas verdades”, afirmou o vereador, ressaltando que a prática não resolve os problemas estruturais da cidade e ainda consome recursos que poderiam ser aplicados em áreas mais carentes.

Dependência de Rondônia para produtos básicos

O vereador destacou ainda um cenário que considera vergonhoso para Rio Branco: a dependência de Rondônia para suprir produtos essenciais.

“Hoje até o leite que tomamos, se você olhar na caixinha, vem de Rondônia. E 90% do pescado consumido em Rio Branco também vem de lá. Isso é humilhante para um prefeito que se elegeu prometendo produção, geração de emprego e autossuficiência para o nosso município”, disse.

Para Machado, a realidade atual mostra que o discurso eleitoral de Bocalom não se concretizou e que a gestão municipal segue distante de fomentar a economia local.

O “cafezal” do prefeito e o descaso com o povo

As críticas não pararam por aí. Eber Machado ironizou o comportamento do prefeito, onde, segundo ele, Bocalom prefere exibir imagens de sua plantação particular a apresentar soluções para os problemas da cidade.

“Ele diz estar apaixonado pelo cafezal dele. Prefeito, se apaixone é pelo povo, que está abandonado e esperando pelas obras e pela geração de empregos que o senhor prometeu”, disparou.

O parlamentar ainda reforçou que essa postura é incompatível com as responsabilidades de um gestor público e passa uma imagem de desconexão com a realidade vivida pela população.

Perda de R$ 50 milhões e cobrança aos órgãos de controle

Eber Machado acusou o prefeito de ter perdido quase R$ 50 milhões em emendas parlamentares, recursos que poderiam ser destinados para obras de infraestrutura, saúde e outras áreas prioritárias.

“Estamos falando de quase R$ 50 milhões que deixaram de chegar à cidade. E ninguém faz nada! Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas?”, questionou.

O vereador classificou Bocalom como um “fanfarrão” e alertou que a ausência de fiscalização efetiva prejudica diretamente a população.

“Boca Biden” e a crítica ao estilo de governo

Encerrando seu discurso, Machado compartilhou uma fala que ouviu em reunião recente, que ironiza o estilo de gestão do prefeito.

“Ontem me disseram: muda o nome do Bocalom para ‘Boca Byden’, porque ele não está bem da cabeça. Isso é sério, porque a cidade está sofrendo enquanto ele age como se estivesse tudo sob controle.”

Prefeitura não respondeu

Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Rio Branco não havia se manifestado sobre as acusações feitas pelo vereador.

Veja o vídeo no Instagram: