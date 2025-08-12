Política Destaque
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia
Política Destaque
Eber Machado detona Bocalom: “Prefeito fanfarrão, apaixonado por cafezal e que abandona Rio Branco”.
Durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Eber Machado (MDB) fez um discurso contundente contra o prefeito Tião Bocalom (PL). Em tom inflamado, o parlamentar acusou o gestor de priorizar obras desnecessárias, desperdiçar recursos, abandonar compromissos assumidos com a população e expor a fragilidade econômica da capital acreana.
Segundo Machado, a atual gestão tem direcionado esforços para o recapeamento de ruas já asfaltadas, enquanto bairros que sofrem há anos com lama e poeira permanecem esquecidos.
“Está colocando asfalto em cima de asfalto, mas as ruas que precisam, que ele prometeu, não faz. É preciso ter coragem para falar essas verdades”, afirmou o vereador, ressaltando que a prática não resolve os problemas estruturais da cidade e ainda consome recursos que poderiam ser aplicados em áreas mais carentes.
Dependência de Rondônia para produtos básicos
O vereador destacou ainda um cenário que considera vergonhoso para Rio Branco: a dependência de Rondônia para suprir produtos essenciais.
“Hoje até o leite que tomamos, se você olhar na caixinha, vem de Rondônia. E 90% do pescado consumido em Rio Branco também vem de lá. Isso é humilhante para um prefeito que se elegeu prometendo produção, geração de emprego e autossuficiência para o nosso município”, disse.
Para Machado, a realidade atual mostra que o discurso eleitoral de Bocalom não se concretizou e que a gestão municipal segue distante de fomentar a economia local.
O “cafezal” do prefeito e o descaso com o povo
As críticas não pararam por aí. Eber Machado ironizou o comportamento do prefeito, onde, segundo ele, Bocalom prefere exibir imagens de sua plantação particular a apresentar soluções para os problemas da cidade.
“Ele diz estar apaixonado pelo cafezal dele. Prefeito, se apaixone é pelo povo, que está abandonado e esperando pelas obras e pela geração de empregos que o senhor prometeu”, disparou.
O parlamentar ainda reforçou que essa postura é incompatível com as responsabilidades de um gestor público e passa uma imagem de desconexão com a realidade vivida pela população.
Perda de R$ 50 milhões e cobrança aos órgãos de controle
Eber Machado acusou o prefeito de ter perdido quase R$ 50 milhões em emendas parlamentares, recursos que poderiam ser destinados para obras de infraestrutura, saúde e outras áreas prioritárias.
“Estamos falando de quase R$ 50 milhões que deixaram de chegar à cidade. E ninguém faz nada! Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas?”, questionou.
O vereador classificou Bocalom como um “fanfarrão” e alertou que a ausência de fiscalização efetiva prejudica diretamente a população.
“Boca Biden” e a crítica ao estilo de governo
Encerrando seu discurso, Machado compartilhou uma fala que ouviu em reunião recente, que ironiza o estilo de gestão do prefeito.
“Ontem me disseram: muda o nome do Bocalom para ‘Boca Byden’, porque ele não está bem da cabeça. Isso é sério, porque a cidade está sofrendo enquanto ele age como se estivesse tudo sob controle.”
Prefeitura não respondeu
Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Rio Branco não havia se manifestado sobre as acusações feitas pelo vereador.
Veja o vídeo no Instagram:
Política Destaque
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
O governo do Acre, sob a gestão de Gladson Cameli, descumpriu o acordo firmado para implementar medidas de segurança nas unidades de saúde, deixando médicos e demais profissionais expostos a agressões e ameaças. Em 2024, a administração aceitou proposta do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) para coibir ataques, incluindo a instalação de dispositivos de acionamento rápido da segurança, mas o sistema sequer saiu do papel.
A cobrança ganha força após reportagem revelar estudo que aponta que 80% dos profissionais de saúde no Brasil já foram vítimas de algum tipo de violência, prejudicando diretamente o atendimento à população.
“O estudo demonstra que nossa reivindicação é mais que legítima, ela é necessária para que os médicos possam atuar com tranquilidade e foco no paciente. Nossa reivindicação foi aceita durante a deflagração de uma greve, então é importante que seja respeitada”, afirmou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.
Mesmo com a promessa oficial, hospitais como a Fundação Hospitalar (Fundhacre) e diversas unidades no interior permanecem sem o dispositivo que dispara alertas de socorro. O sistema permitiria acionar seguranças de forma imediata e identificar a sala da ocorrência, possibilitando intervenção rápida para evitar agressões.
Enquanto isso, médicos e pacientes seguem expostos a riscos que poderiam ter sido minimizados, caso o governo tivesse cumprido o que prometeu.
Alan Rick defende ferrovia bioceânica e estrada de integração Acre–Peru em reunião com o Ministério do Planejamento
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia
Prefeitura de Rodrigues Alves Intensifica Ações e Lança Campanha de Vacinação Antirrábica para Proteger Cães, Gatos
Vereador André Kamai denuncia queda nas matrículas da educação infantil em Rio Branco e cobra prioridade da prefeitura
POLÍTICA
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
Petecão detona prefeita de Senador Guiomard: “Gastou R$ 9 milhões para fazer 31 casas”. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) reagiu...
Vereador André Kamai denuncia queda nas matrículas da educação infantil em Rio Branco e cobra prioridade da prefeitura
Para o parlamentar, a queda no número de vagas não é fruto de limitações orçamentárias, mas de escolhas políticas equivocadas...
CGU aponta falhas e SEE/AC cancela licitação para segurança eletrônica em escolas, evitando gasto de R$ 24,2 milhões
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) decidiu cancelar um processo licitatório para contratação de serviços...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
ESPORTE
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Ministra Nancy Andrighi concede cinco dias à defesa de Gladson Cameli; Léo Rosas afirma que julgamento por corrupção não passa de setembro
-
Política7 dias atrás
Vereador André Kamai destaca visita do presidente Lula ao Acre e reafirma compromisso com fortalecimento do PT no estado
-
Política Destaque6 dias atrás
Governo Gladson Cameli vai gastar quase R$ 1 milhão em móveis planejados para Secretaria de Comunicação comandada por Nayara Lessa
-
Educação5 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA