“É uma pena que o nosso Acre esteja vivendo tempos terríveis”, diz Jorge Viana sobre a estátua que simboliza o passado de Chico Mendes

Veja o vídeo:

Um vídeo encaminhado ao portal 3 de Julho Notícias mostra o desabafo de um morador do município de Brasileia que, segundo ele, teria sido vítima de intolerância religiosa, agressão física, acusa agente da Polícia Militar do patrulhamento de trânsito de abuso de autoridade e escancara sua indignação com o governador Gladson Cameli, no qual ele consideram Gladson Cameli um ladrão.

A suposta vítima identificada como Marquinhos Filho, relata que tudo começou quando ele acompanhado da família e de irmãos da igreja, voltavam do culto, quando foram parado por agentes militares do patrulhamento de trânsito, o motivo teria sido pneu careca. Marquinhos conta que seu cunhado teria ido reclamar com ele e na oportunidade ele teria afirmado que a Polícia não tinha culpa e que só estava fazendo o trabalho dela, acrescentou dizendo que o Governo do Estado queria arrecadar.

Marquinhos afirma que foi a partir daí, que um dos agentes teria se descontrolado e em posse da arma de fogo teria ido em direção de Marquinhos ameaçando-o de guinchar o veículo dele. De acordo com relato do vídeo, a partir de então um tumulto teria acontecido pois o filho de Marquinhos teria pedido respeito com seu pai e por isso recebeu voz de prisão.

Marquinhos relata que, não satisfeito, o agente teria chamado a igreja em que Marquinhos e sua família congregam de “igreja de faccionados” e que esta mesma igreja era “igreja do satanás”, o agente ainda teria jogado spray de pimenta no rosto da filha de Marquinhos, agrediu fisicamente o filho de Marquinhos e por fim mais não menos importante, Marquinhos conta que o agende responsável por todo o escarcéu teria espirrado spray de pimenta no rosto de outro membro da igreja e ao tentar limpar o rosto, o óculos caiu no chão e o policial militar teria pisado e quebrado o óculos.

“Esta é a polícia do Sr. Gladson Cameli, essa é a Polícia que vocês colocam na rua para cuidar do cidadão de bem? Eu te pergunto: pessoas de bem estão sendo abordadas na rua, com seus veículos, sendo preso de maneira ilícita, as vezes por causa de um retrovisor, as vezes por causa de um pneu careca… Aí eu digo para vocês: vocês elegem um governador ladrão acusado de desviar 1 bilhão de reais dos cofres públicos acreano, aí botam uns loucos desse nas ruas, despreparado, para roubar a população, para extorquir o povo, tomar tudo que o povo têm para repor os cofres públicos”, disse.

Marquinhos completa afirmando que fizeram uma eleição milionária, onde compraram votos e agora querem cobrir os rombos dos cofres públicos, bota os delinquentes na rua para tomar moto, tomar carro e agredir a população de bem: “Os verdadeiros bandidos estão passeando aí, tirando férias, colo foi esse final de semana, onde o governador estava passeando e tirando férias e seus capanga ai na rua, extorquindo o povo…”, completou.