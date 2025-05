Dois pesos, duas medidas; Governador Gladson Cameli cumpra a lei também com quem serviu ao Estado. Justiça não pode ser seletiva

Governador Gladson Cameli – Foto: Juan Diaz/ Arte Alemão Monteiro

Recentemente, o Estado do Acre e o Instituto Socioeducativo (ISE/AC) informaram ter iniciado o cumprimento de uma decisão judicial que garante a adolescentes internados, casados ou em união estável, o direito a visitas íntimas. A medida é respaldada pela Lei nº 12.594/2012 (Sinase) e está sendo tratada com urgência, com estrutura já adaptada em algumas unidades e cronograma de obras previsto para outras. Tudo em nome do respeito aos direitos humanos e da ressocialização.

Mas a pergunta que não quer calar é: e os direitos dos ex-agentes socioeducativos provisórios, onde ficam?

Esses servidores, que dedicaram anos de suas vidas ao funcionamento do sistema socioeducativo do Acre, saíram do ISE com a promessa legal — aprovada em projeto na Assembleia Legislativa — de que teriam direito a um salário mínimo por cada ano trabalhado. Um reconhecimento mínimo pela função difícil e arriscada que exerceram. No entanto, até hoje o governador do Estado, Gladson Cameli, não cumpriu essa obrigação. Nenhuma indenização foi paga, nenhum calendário de pagamento foi apresentado, e o silêncio continua sendo a resposta para quem carregou nas costas a segurança e o funcionamento do sistema.

É no mínimo revoltante perceber que, enquanto o Estado se mobiliza rapidamente para garantir estrutura para visitas íntimas de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, ignora solenemente um direito assegurado por lei aos seus próprios ex-servidores.

Ninguém questiona a importância de tratar os adolescentes em conflito com a lei com dignidade e dentro do que a legislação determina. Mas há algo profundamente errado quando um governo escolhe quem merece ter seus direitos cumpridos e quem deve esperar indefinidamente por justiça. Os adolescentes recebem visitas íntimas, enquanto os agentes esperam por uma reparação que nunca vem.

O que se espera de um Estado sério é equilíbrio e coerência. Não se pode exigir moral e civismo dos que cumprem medidas socioeducativas se o próprio governo não dá o exemplo.