Dividida, direita acreana se fragmenta em meio a ambições pessoais, investigações e medo da força do Senador Alan Rick em 2026

Rio Branco vive o caos administrativo sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, aponta o vereador

O vereador Eber Machado (MDB) não poupou críticas à gestão do prefeito Tião Bocalom (PL). Visivelmente revoltado, o parlamentar denunciou que a Prefeitura da capital acriana está à beira de perder quase R$ 40 milhões em emendas parlamentares por pura “picuinha política” e má vontade administrativa da atual gestão.

Segundo Eber, os recursos que poderiam beneficiar diretamente a população com obras, infraestrutura e melhorias em áreas essenciais, estão sendo ignorados por Bocalom, que prefere alimentar disputas políticas mesquinhas em vez de atender as necessidades reais da cidade.

“A população sofre enquanto esse prefeito mentiroso brinca de governar. É um governo sem planejamento, sem diálogo e completamente perdido. Rio Branco está abandonada!”, disparou o vereador.

Além disso, o parlamentar destacou que Tião Bocalom, que prometeu combater os privilégios e inchaço da máquina pública, se revelou justamente o contrário: o prefeito que mais criou cargos comissionados nos últimos anos. Como se não bastasse, ele ainda sancionou uma lei que aumenta o salário de secretários municipais, em total desrespeito com o momento de crise que vive a cidade.

“Enquanto as ruas estão tomadas por buracos, as escolas sofrem com a falta de estrutura e os bairros estão esquecidos, o prefeito se preocupa é com o salário dos seus aliados e apadrinhados políticos. É um verdadeiro tapa na cara do povo de Rio Branco!”, afirmou Eber.

A crítica do vereador evidencia um sentimento crescente entre a população e parte do legislativo: a gestão de Tião Bocalom é, sem dúvidas, a pior da história recente da capital. Com promessas não cumpridas, caos nos serviços públicos, aumento de cargos e salários para os aliados, e agora o risco de perder milhões em recursos, a administração atual caminha rumo ao descrédito total.

Eber Machado finalizou seu discurso com um apelo:

“Está na hora da população acordar. Bocalom não governa para o povo. Ele governa para um grupo pequeno, com interesses próprios. Rio Branco merece mais, merece respeito!”

Veja o vídeo: