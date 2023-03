Dinheiro do povo: Segundo informações, Gladsom Cameli prepara um cala boca de R$ 20 milhões de reais para imprensa do Acre dizer amém

Gladson Cameli – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, tem se desdobrado para tentar reverter a sua péssima imagem, aos olhos da população que está fora da bolha do governo, após importantes e polêmicas fases da operação Ptolomeu, deflagradas pela Polícia Militar e Ministério Público, CGU e outros.

O gestor maior do estado tem investido para tentar manipular parte da imprensa local para que os meios de comunicação em geral mostrem somente aquilo que o governo quer que você veja, e segundo informações vindas direto do Palácio e enviadas à redação do 3 de Julho Notícias, altos valores estão em jogo para manipular a mídia governamental.

Com a reeleição de Gladson, já é chegada a hora de uma nova licitação e de acordo com informações palacianas, o governador está disposto a gastar cerca de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para que parte da imprensa transmita a imagem de melhor governo que o Acre poderia ter. Vale ressaltar que esse montante, com aditivo de 25%, pode conceder mais R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) o que resultaria em um total de R$ 25 milhões.

As informações refere-se ainda que o grande objetivo do Governador é aproveitar os recursos da mídia para promover a sua imagem pessoal pois ao longo do período de emancipação do estado, o Acre nunca enfrentou uma Operação policial dessas proporções, houve sim em governos passados operações policiais que nem se comparam com a operação Ptolomeu e a quantidade de envolvidos não chega nem perto da que investiga tanto o governador, bem como o seu governo.

Diante de tais informações tentamos contato com a secretária de comunicação do governo, Naiara Lessa, pelo cel: (68)99901-xx98 para que a mesma esclarecesse de se fato procede, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito, desde já o espaço fica aberto para os devidos esclarecimentos a cerca do assunto.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.