Diante da inércia de Bocalom e Gladson, Rio Branco é a capital com maior número de casos de dengue no país, aponta Ministério da Saúde

Diante da péssima gestão que o prefeito reeleito, Tião Bocalom, está desempenhando em Rio Branco, o resultado não poderia ser diferente. O município de Rio Branco ganhou o vergonhoso título, de cidade com maior número de casos de dengue no país e lamentavelmente, a gestão de Sebastião Bocalom – PL, acha que está tudo normal.

De acordo com os dados do Painel de Monitoramento dos Arbovitises do Ministério da Saúde, a capital acreana registrou nos primeiros três meses do ano de 2025, 760,9 casos por 100 mil habitantes. Uma quantidade considerada muito alta e com uma gravidade elevada.

A prefeitura, por sua vez, segue capenga no segundo mandato de Bocalom e a saúde pública é um dos pontos mais críticos e que precisa melhorar urgentemente, mas até o momento a equipe da prefeitura não conseguiu melhorar a oferta dos serviços públicos.

Vale destacar que a realidade da saúde pública não é um problema só da prefeitura, o Governo do Estado também tem sido omisso diante dos problemas que a população está enfrentando. Sem parcerias com estado, Bocalom vai se virando de um lado para o outro sem conseguir chegar a lugar algum. Enquanto o governador Gladson Cameli está ocupado demais planejando a próxima festa que estar por vir.