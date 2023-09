Diante da 6° viagem do governador Gladson Cameli ao Estados Unidos, alguém aponta um resultado positivo para o Acre?

Governo Cameli continua pagando aluguel da empresa do primo – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

No período de maior movimentação de veículos que fazem a travessia do Rio Juruá, em Rodrigues Alves, o proprietário da empresa que opera no local está com a balsa quebrada e sequer colocou outra para fazer o serviço.

A empresa de propriedade de um empresário local que é primo do governador Gladson Cameli, PP, recebe pelos serviços uma bagatela de R$ 1.126.200,00 (um milhão cento e vinte e seis mil e duzentos reais) através do Deracre.

O curioso é que uma moderna balsa de propriedade da estado, se encontra atracada no porto do governo e sequer foi colocada para ajudar na ausência da que é alugada.

Nas redes sociais, a reclamação é geral, pois sem a grande embarcação as pessoas recorrem às balsas de madeira e que não oferecem muita segurança, além de ser pago.

A região está muito movimentada, por conta da realização da Expoacre Juruá e isso aumenta os transtornos. Sindicatos de motoristas, entidades e políticos de Rodrigues Alves, se acovardam em não denunciar o problema, será que porque o empresário é primo do governador Gladson Cameli?

O Decreto Estadual n° 049/2019, publicado no D.O.E. n° 12.466 em 08/01/2019, e de outro lado a empresa A. A. M. CAMELI – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°07.111.525/0001-43 e Inscrição Estadual n. 01.018.286/001-68, estabelecida na Avenida Joaquim Távora, n° 185, 1° Piso, Sala 01, Bairro Centro, CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul/AC, doravante denominada contrato, representada neste ato pelo Sr. Antônio Assem Melo Cameli.

O espaço está aberto para os assessores do governador esclarecer sobre os problemas ocorridos.