Deu as costas para Tarauacá: Trabalhadores mostram o drama do acesso a ETA e imploram Gladson por recuperação do ramal, vídeo

A troca de servidores na Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE), continua na gestão de Gladson Cameli que há pouco assinou a exoneração coordenadora de Ensino da SEE, Denise dos Santos, que era a pessoa de confiança do ex-secretário Mauro Sérgio e por esse motivo tem desagradado alguns colegas da pasta.

A demissão de Denise é a mais esperada por muito já há um tempo, mas só agora esta demissão se concretizou. Prova disso foi a edição do diário oficial desta segunda-feira (6), trouxe a exoneração de Denise. A mesma era a última detentora de cargos de confiança na pasta, que não tinha sido mexida por Socorro Neri, que trocou praticamente todas as peças do secretário anterior Mauro Sérgio.

Com a exoneração de Denise, Socorro Neri traz para o cargo, uma pessoa de sua extrema confiança, a professora Gleicicleia Gonçalves Souza, que trabalhou na SEME quando Socorro era prefeita de Rio Branco.

Internamente, Denise responde a um processo administrativo – PAD, aberto pela própria Socorro Neri, que investiga o possível envolvimento da ex coordenadora de Ensino, em supostos atos de irregularidades na pasta, incluindo o superfaturamento na compra de livros.

