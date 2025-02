Desprezado pelos colegas do União Brasil, senador Alan Rick está próximo do Republicanos de Roberto Duarte e MDB de Vagner Sales

Atualmente, o Acre enfrenta um cenário preocupante em relação às obras públicas inacabadas durante o governo de Gladson Cameli, este considerado o governo mais corrupto de toda história do Acre. Segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU), o Estado já investiu R$ 447,8 milhões em projetos paralisados.

Muitas dessas obras inacabadas foram paralisadas por determinação da justiça, pois a polícia federal concluiu inquéritos com provas robustas de fraude nessas obras e desvio dos recursos públicos por parte do governo do Estado na gestão de Gladson Cameli. Diante desta situação, o governador Gladson Cameli, virou réu no Superior Tribunal de Justiça – STJ.

De acordo com o levantamento, o Ministério das Cidades foi o órgão que mais repassou recursos. Em janeiro, o TCU havia apontado que o Acre é um dos Estados com maior número de obras públicas paralisadas no Brasil, e o relatório divulgado trouxe novos dados sobre a situação crítica, muitos associam esta situação, a péssima gestão que o governo vem desempenhando ao longo dos mandatos de Gladson e sua vice- governadora, Mailza Assis.

Segunda publicação do portal Noticias da Hora, o total de obras paralisadas no Acre chega a 136, de um universo de 234 empreendimentos previstos, com investimentos totais que somam R$ 464,7 milhões. Até o momento, o Estado já alocou R$ 188,4 milhões para tentar retomar o andamento dessas obras. Entre as áreas mais afetadas estão saúde, educação básica, infraestrutura, mobilidade urbana, agricultura e educação superior. (Noticias da Hora)