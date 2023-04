Descaso que está acontecendo no hospital de Feijó deixa população indignada quando se trata de saúde na administração de Gladson Cameli

Os descasos que estão acontecendo no Hospital Geral de Feijó tem causado indignação na população local devido o desprezo e irresponsabilidade na administração do governo de Gladson Cameli.

Logo na entrada da Unidade Hospitalar, como mostra as fotos abaixo, já é possível perceber as péssimas condições que a população e servidores do local enfrentam diariamente, onde já de cara vemos que as cadeiras na entrada do referido hospital não apresentam mais condições de uso, inclusive, pela quantidade de ferrugem no que deveria ser assentos é provável que cause tétano em alguém.

Outro descaso com o dinheiro público é a fachada do hospital que segundo informações repassadas ao portal 3 de Julho foi gasto quase dois milhões de reais no ano passado e o forro já está caindo por inteiro. Esta sem dúvidas deve ser mais uma obra a ser investigada pela Polícia Federal.

Situações como esta mostram claramente a incapacidade e incompetência de uma gestão que tudo o que fez até o momento foi ser escandalizada pelas constantes operações da Polícia Federal em meio ao maior caso de corrupção na história do Acre.