Descaso e o desrespeito com a dor alheia não tem precedentes na gestão do governador Gladson Cameli e sua cúpula na Saúde do Acre

O descaso e o desrespeito com a dor alheia não tem precedentes na gestão do governador Gladson Cameli e sua cúpula, onde até para velar um ente querido é necessário confusão e barraco, como é o caso de uma família do município de Feijó que teve que passar a noite no hospital, porque a médica plantonista não teria liberado o corpo.

A família do Sr. João José Gurgel Leitão, indignada com esta situação, procurou o portal 3 de Julho notícias para denunciar tamanho descaso e constrangimento praticado por uma médica no Hospital Geral de Feijó, que teria de negado a dar o atestado de óbito para que o corpo pudesse ser removido do IML da Unidade Hospitalar.

De acordo com familiares, o Sr. João sofreu um acidente no trabalho e foi a óbito as hs 14:00 desta terça-feira (9), após o lamentável ocorrido o corpo foi encaminhado para o Hospital Geral de Feijó onde permanece até esta quarta-feira (10), a família afirma que a médica plantonista, Drª. Cirlândia fez a avaliação dela encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML), mas não solicitou a remoção do corpo da Unidade e nem deu o atestado de óbito para a família.

Revoltados, os familiares alegam que a médica foi desrespeitosa e negligente em reter o corpo da vítima no hospital durante toda a madrugada, impedindo que a família pudesse velar seu ente querido. A família alega ainda que a falta de respeito por parte da Unidade foi tamanha, que da mesma forma que a vítima chegou, permaneceu todo sujo de pó de serra e a família teve que assistir toda essa situação sem poder fazer nada.

Os mesmo relatam ainda que entraram em contato com vereadores da cidade, os mesmos estiveram no hospital para tentar convencer a médica a liberar o corpo, mas a mesma teria se trancado em um quarto e desligado o celular para que não fosse incomodada. Os familiares alegam ainda que entraram em contato com o próprio governador Gladson Cameli relatou o problema que estavam enfrentando, o governador ficou de tratar essa situação com o secretário de saúde, mas o caso não foi resolvido.

A família aguarda a troca de plantão, para que outro médico possa solicitar a liberação do corpo e enfim poder dar início ao sepultamento da vítima.

Veja os Vídeos: