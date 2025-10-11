Descaso e irresponsabilidade da Gestão Bocalom: Ministério Público investiga falhas graves na obra do viaduto da AABB em Rio Branco

De acordo com informações obtidas pelo Portal 3 de Julho Notícias, o governador Gladson Cameli (PP) estaria articulando uma reconfiguração política dentro do seu governo para abrigar o MDB em uma secretaria estratégica. As negociações, segundo fontes do Palácio Rio Branco, já estão em andamento e fazem parte de uma manobra política que visa fortalecer a base aliada e garantir apoio à futura candidatura de Mailza Assis nas eleições de 2026.

Mailza, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, tenta se reposicionar no cenário político estadual. Com o aval de Cameli, iniciou uma série de conversas para ampliar sua base, mirando no MDB — partido que, apesar de rachado, ainda detém forte capilaridade no Acre. O movimento é visto como uma tentativa clara de “inchar a máquina pública” em troca de apoio político.

O governador, que prometeu enxugar o Estado e acabar com os acordos políticos de conveniência, agora faz justamente o oposto: abre espaço em secretarias para acomodar lideranças partidárias, num jogo de troca de cargos por apoio eleitoral.

Os dirigentes do MDB já deixaram claro que o apoio só virá mediante a entrega de uma secretaria “de porteira fechada”, com autonomia e alcance em todo o estado. O partido quer uma pasta robusta, com estrutura e orçamento — e já se fala em áreas como Produção, Assistência Social ou até mesmo Infraestrutura.

Além disso, o MDB também condiciona o acordo a um espaço garantido na chapa majoritária: a vice ou uma das vagas ao Senado. Ou seja, o partido quer não apenas cargos, mas protagonismo no futuro projeto político de Gladson e Mailza.

Fontes palacianas confirmam que Mailza Assis tem carta branca de Gladson para conduzir as negociações, contando com o apoio do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadone, conhecido por manter boas relações com o MDB. O trio estaria articulando cuidadosamente as substituições — e pelo menos um (a) atual secretário (a) deve perder o cargo para dar lugar aos “cabeças brancas”.

A articulação mostra que Gladson Cameli, que em seus discursos defende uma gestão técnica e moderna, se afasta cada vez mais das promessas de campanha. Ao invés de priorizar políticas públicas e investimentos, aposta em acordos políticos de bastidor para tentar garantir sobrevida a um projeto de poder que demonstra sinais de desgaste.

Enquanto isso, o povo acreano segue enfrentando problemas crônicos na saúde, educação e infraestrutura, enquanto o governo prefere usar a estrutura pública como moeda de troca para acomodar aliados e fortalecer candidaturas.

A “operação incha-máquina” que vem sendo conduzida por Gladson e Mailza é um retrato do velho modo de fazer política: acordos partidários, loteamento de cargos e promessas de apoio em troca de benefícios dentro do governo. Resta saber se essa estratégia vai garantir votos em 2026 — ou apenas ampliar a crise de credibilidade de um governo cada vez mais distante das reais necessidades do povo do Acre.