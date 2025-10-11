Política Destaque
Descaso e irresponsabilidade da Gestão Bocalom: Ministério Público investiga falhas graves na obra do viaduto da AABB em Rio Branco
Política Destaque
O Ministério Público do Acre (MP-AC) abriu um Inquérito Civil para investigar falhas de segurança e acessibilidade no viaduto construído pela gestão do prefeito Tião Bocalom, nas proximidades da AABB, em Rio Branco. A medida escancara mais uma vez o caos e a falta de responsabilidade da atual administração com o dinheiro público e com a segurança da população.
O procedimento, convertido oficialmente no dia 6 de outubro de 2025, foi assinado pelo promotor Luis Henrique Corrêa Rolim, que apontou a ausência total de solução para os problemas detectados desde o início da obra. Mesmo após alertas e tentativas de correção, a Prefeitura de Bocalom ignorou as falhas estruturais, empurrando o problema com a barriga e colocando em risco quem transita pelo local.
De acordo com o MP, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) apresentou justificativas que não resolveram as irregularidades. O promotor destacou que as provas já coletadas reforçam a necessidade de aprofundar as investigações, o que indica a gravidade da situação.
O Ministério Público também notificou a empresa Albuquerque Engenharia, responsável pela execução da obra, para prestar esclarecimentos sobre as medidas de segurança e acessibilidade adotadas — ou a falta delas.
Enquanto isso, o prefeito Tião Bocalom segue em silêncio, sem apresentar soluções concretas. A obra, que deveria ser símbolo de progresso, se tornou mais um retrato do descuido, da má gestão e do desrespeito com o povo de Rio Branco.
A população cobra respostas — mas, como de costume, a gestão de Bocalom prefere o silêncio ao compromisso.
Política Destaque
Governador Gladson Cameli e Mailza Assis iniciam “Operação Incha-Máquina” para tentar acomodar o MDB no governo em troca de apoio político
De acordo com informações obtidas pelo Portal 3 de Julho Notícias, o governador Gladson Cameli (PP) estaria articulando uma reconfiguração política dentro do seu governo para abrigar o MDB em uma secretaria estratégica. As negociações, segundo fontes do Palácio Rio Branco, já estão em andamento e fazem parte de uma manobra política que visa fortalecer a base aliada e garantir apoio à futura candidatura de Mailza Assis nas eleições de 2026.
Mailza, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, tenta se reposicionar no cenário político estadual. Com o aval de Cameli, iniciou uma série de conversas para ampliar sua base, mirando no MDB — partido que, apesar de rachado, ainda detém forte capilaridade no Acre. O movimento é visto como uma tentativa clara de “inchar a máquina pública” em troca de apoio político.
O governador, que prometeu enxugar o Estado e acabar com os acordos políticos de conveniência, agora faz justamente o oposto: abre espaço em secretarias para acomodar lideranças partidárias, num jogo de troca de cargos por apoio eleitoral.
Os dirigentes do MDB já deixaram claro que o apoio só virá mediante a entrega de uma secretaria “de porteira fechada”, com autonomia e alcance em todo o estado. O partido quer uma pasta robusta, com estrutura e orçamento — e já se fala em áreas como Produção, Assistência Social ou até mesmo Infraestrutura.
Além disso, o MDB também condiciona o acordo a um espaço garantido na chapa majoritária: a vice ou uma das vagas ao Senado. Ou seja, o partido quer não apenas cargos, mas protagonismo no futuro projeto político de Gladson e Mailza.
Fontes palacianas confirmam que Mailza Assis tem carta branca de Gladson para conduzir as negociações, contando com o apoio do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadone, conhecido por manter boas relações com o MDB. O trio estaria articulando cuidadosamente as substituições — e pelo menos um (a) atual secretário (a) deve perder o cargo para dar lugar aos “cabeças brancas”.
A articulação mostra que Gladson Cameli, que em seus discursos defende uma gestão técnica e moderna, se afasta cada vez mais das promessas de campanha. Ao invés de priorizar políticas públicas e investimentos, aposta em acordos políticos de bastidor para tentar garantir sobrevida a um projeto de poder que demonstra sinais de desgaste.
Enquanto isso, o povo acreano segue enfrentando problemas crônicos na saúde, educação e infraestrutura, enquanto o governo prefere usar a estrutura pública como moeda de troca para acomodar aliados e fortalecer candidaturas.
A “operação incha-máquina” que vem sendo conduzida por Gladson e Mailza é um retrato do velho modo de fazer política: acordos partidários, loteamento de cargos e promessas de apoio em troca de benefícios dentro do governo. Resta saber se essa estratégia vai garantir votos em 2026 — ou apenas ampliar a crise de credibilidade de um governo cada vez mais distante das reais necessidades do povo do Acre.
Projeto custeado com emenda do senador Alan Rick leva cinema a bairros de Rio Branco na Semana da Criança
Socorro Neri e vereador Leôncio Castro promovem ação especial em comemoração ao Dia das Crianças em Rio Branco
Prefeitura de Cruzeiro do Sul distribui kits de enxoval para bebês nas vilas Lagoinha e Santa Luzia por meio do programa “Mamãe Presente”
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Descaso e irresponsabilidade da Gestão Bocalom: Ministério Público investiga falhas graves na obra do viaduto da AABB em Rio Branco
POLÍTICA
Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce,...
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”
Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
-
Cultura5 dias atrás
3ª noite do Festival da Banana 2025 é marcado pela escolha da Rainha do Festival e do Banana Folia, em Rodrigues Alves
-
Cultura6 dias atrás
Segunda noite da ExpoFronteira reúne milhares de pessoas com show, rodeio e ampla participação de expositores
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia realiza grande evento em Brasiléia com sorteio de prêmios e participação de lideranças políticas