Descaso do Governo Gladson com Tarauacá: População tem que se deslocar até Feijó para poder fazer um simples Raio X

Integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil do Acre, resolveram radicalizar contra a inércia do governo Gladson Cameli (PP), que prometeu contratar todos os aprovados do último concurso e não cumpriu até aqui com a palavra dada aos jovens aprovados.

Um dos jovens resolveu manifestar de maneira diferente, se acorrentando no Monumento em frente ao Palácio do governo, ficando durante todo dia de terça (1) e cercado de faixas e cartazes criticando as promessas de Gladson.

Incomodados com as frases escritas, três seguranças do governo que estavam no Palácio Rio Branco resolveram pegar alguns dos cartazes e tentar esconder em um bagageiro de veículo da segurança palaciana, que estava estacionado ao lado do palácio Rio Branco.

Tão logo os manifestantes avistaram os mesmos colocando as faixas no porta malas, correram lá e pediram imediatamente de volta. Os seguranças não esboçaram reação, pois um dos membros estava filmando tudo e eles de imediato entregaram tudo.

